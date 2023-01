"Ampliamo la Ztl, il centro sarà più accogliente"

di Maria Silvia Cabri

Riflettori accesi sulla questione dell’ampliamento della Ztl in centro storico a Carpi. Mentre si attende di conoscere l’esito dell’incontro, previsto per domani, tra i promotori della petizione contro l’estensione della Ztl (circa 2600 le firme raccolte), il sindaco Alberto Bellelli e un tecnico dell’Urbanistica, ieri si è palesato un comitato che persegue invece l’opposta finalità. Come bene esprime lo slogan scelto: ‘Ampliamola! Comitato per la Ztl’. Chiari gli obiettivi espressi dalla Carta dei Valori: "Siamo un comitato che ha a cuore il rinnovamento e la valorizzazione del centro storico di Carpi, al fine di immaginare una città sempre più a misura di persona. In quest’ottica crediamo nella centralità dell’ampliamento della Zona a Traffico Limitato, convinti che questa possa garantire un centro più accogliente e più sicuro, e pertanto capace di risultare un vero luogo di ritrovo per l’intera comunità".

"Una Ztl più ampia - si legge - consentirebbe di migliorare la quantità e la qualità degli eventi, al momento soffocati dalle poche opportunità che gli spazi offrono, e di avere nuovi luoghi di incontro e aggregazione per la cittadinanza. Il centro presenta, infatti, altri spazi, al di fuori delle tre piazze, che ad oggi non sono fruibili a causa della libera circolazione delle automobili. Inoltre l’ampliamento produrrebbe un miglioramento della qualità dell’aria nella zona più frequentata della città, con impatto immediato sulla salute delle persone che la vivono, soggette alle pericolose quantità di smog e inquinamento acustico e atmosferico".

"Crediamo che un centro storico di questo tipo, se ben collegato a quartieri, frazioni e ai comuni delle Terre d’Argine da un rinnovato sistema di trasporto pubblico, possa rivelarsi un investimento positivo per l’intera città: vediamo nel nostro futuro un centro storico più vivo, nel quale l’intera popolazione possa trarre occasioni di socialità diverse e più ricche e della cui rinnovata vivacità possano beneficiare bar, ristoranti e servizi commerciali. Desideriamo inoltre sviluppare riflessioni e istanze a favore di un miglioramento relativo alla mobilità sostenibile su tutto il territorio e non solo al centro storico, sostenendo politiche volte a implementare i percorsi ciclabili e il trasporto pubblico, nell’ottica di una città inclusiva per chiunque".

"Riteniamo dunque prioritario e urgente l’allargamento della Ztl e vorremmo avviare una riflessione più profonda in tal senso; per questo ci siamo riuniti, per far emergere le voci di chi come noi lo ritiene prioritario e urgente. Vorremmo confrontarci in modo costruttivo anche con chi, fino ad oggi, si è espresso contrario a un intervento di questo tipo".