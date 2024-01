"Ampliare la fruizione libraria e dei luoghi di Ludovico Muratori"

Valorizzare la storia e la fruizione del Museo Muratoriano, in via della Pomposa, a partire dalla programmazione di iniziative e itinerari legati a questo luogo e alla memoria dello storico e letterato Ludovico Antonio Muratori (1672-1750). È la richiesta principale del Consiglio comunale che ha approvato, giovedì scorso, l’ordine del giorno presentato da Alternativa Popolare, e sottoscritto anche dal Pd, su una maggiore conoscenza e accessibilità del complesso dell’Aedes Muratoriana dove ha sede anche la Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi. Il documento, illustrato da Alberto Bosi di Alternativa Popolare, è stato approvato con voto unanime.

L’atto specifica che la casa museo o Aedes Muratoriana, oggigiorno, è aperta e gestita da volontari e le visite sono consentite ’solamente’ due ore nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, escluso il mese di agosto. Pertanto, si puntualizza, il Museo resta chiuso a cittadini e turisti tutti i fine settimana.

"Valorizzare maggiormente questo luogo – ha affermato Bosi – significa far risaltare una pagina di storia e letteratura di fondamentale importanza locale e nazionale, con ricadute positive anche per il turismo nella nostra città. Tuttavia di fondamentale importanza è il complesso processo di riqualificazione dell’edificio che ospita il museo, condizione imprescindibile per aumentarne fruibilità e orari di apertura".

L’ordine del giorno chiede all’Amministrazione comunale di mettere in atto tutte le iniziative per ampliare la fruizione degli ambienti museali e la conoscenza di Muratori, coinvolgendo enti e istituti del territorio, a partire dal Museo Civico, nella programmazione di attività e percorsi. In particolare, si chiede di definire itinerari di valorizzazione del luogo all’interno del calendario di iniziative comunali, come per esempio la ’Notte dei musei’. Inoltre, il documento chiede di incentivare la digitalizzazione del patrimonio librario. Anche nel contesto di progetti simili legati al Polo Estense-Sant’Agostino.

Infine, viene auspicato l’ampliamento degli orari di accesso della casa museo, anche attraverso aperture straordinarie.