Analisi delle prestazioni dei giocatori del Modena, Cortesi in giornata di grazia, Verza e Rossini convincenti

LORENZI 6,5. Non può nulla sulla bordata di D’Este che calcia da solo sul dischetto, uscita decisiva per chiudere su Benvenuti.

VERZA 7. Da quella parte Sollaku si diverte poco, lo anticipa e fa sempre ripartire la squadra. Ci prova due volte in area piccola, ma viene murato.

ROSSINI 6,5. Altra prova convincente, bene in impostazione, sceglie sempre il tempo giusto. Meriterebbe il rigore quando De Santis lo trascina giù in area.

CALANCA 6,5. Mezzo voto in meno perché quel gol di testa è nelle sue corde. Per il resto la sua gara è perfetta.

CECOTTI 6. Bella la sfida sulla fascia con il 2006 Benvenuti, che gli prende il tempo una volta nella ripresa, chiuso dalla grande uscita di Lorenzi.

FORAPANI 6. Non c’è troppo spazio per le sue folate e alla fine deve più badare al sodo.

MANDELLI 6,5. Solito imprescindibile terminale da cui tutto passa, pennella due corner da manuale: sul primo Cortesi segna, sul secondo Calanca ci va vicino.

TENTONI 5,5. Sul gol D’Este colpisce libero fra lui e Mandelli. Lì in mezzo cerca qualche varco, ma non riesci a pungere. (25’st Gerbino 5,5. Ingresso anonimo).

CORTESI 7. E’ in giornata di grazia, la Victor non sa come prenderlo e lui firma di testa il pari. Poi per tre volte scalda i guantoni di Gattuso. (32’st Rossi 6.Ingresso di sostanza).

SAPORETTI 5,5. Con una super giocata si presenta subito davanti a Gattuso, ma gli spara addosso. Poi non riesce più a essere pericoloso.

SALL 6. Tanto lavoro e mille sponde per i compagni, bravo ad anticipare Gattuso di testa ma la sua parabola va beffardamente prima sulla traversa e poi esce. (35’st Arrondini sv).

Davide Setti