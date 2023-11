Analizzati i dati di 1,3 milioni di diplomati

Da oggi è online la nuova edizione 2023 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli ( www.eduscopio.it ),

con dati aggiornati sulle scuole secondarie di secondo grado, grazie ai quali capire quali di esse meglio preparano

agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, città per città, indirizzo di studio per indirizzo di studio.

Il portale – nato nel 2014 e gratuito – si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media. Dalla nascita a oggi circa 2,8 milioni di utenti unici hanno visitato

Eduscopio.it, consultando oltre 13,3 milioni di pagine.

Eduscopio consente agli studenti e alle studentesse alla fine della scuola media di comparare le scuole

dell’indirizzo di studio secondario che interessa nell’area dove risiedono, sulla base di come queste

preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma. "Questo è il decimo anno in cui realizziamo Eduscopio – ha ricordato il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto – e di anno in anno il portale si conferma uno strumento utile ai ragazzi e alle ragazze per

fare una scelta più consapevole degli studi successivi. A dire il vero, una risorsa come Eduscopio dovrebbe

arrivare dopo un triennio alle scuole medie molto concentrato sull’orientamento, con attività didattiche

dedicate a fare emergere gli interessi e le inclinazioni degli studenti. Sappiamo che non sempre è così e spesso il consiglio orientativo della scuola si limita a ratificare il profitto scolastico, anziché aiutare gli studenti a scegliere l’indirizzo di studi più consono alle qualità di ciascuno". Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1.326.000 diplomati italiani di 7.850 scuole, in tre successivi anni

scolastici (20172018, 20182019, 20192020).