"Anche a Capodanno cambiano i giorni di esposizione"

A Modena, come in occasione del Natale appena trascorso, anche a Capodanno il servizio di raccolta porta a porta cambia e il ritiro di lunedì primo gennaio sarà garantito nei giorni precedenti o successivi.

In particolare, il ritiro della carta nelle zone residenziali a calendario rosso sarà anticipato a sabato 30 dicembre, quindi i cittadini dovranno esporre solo i sacchi azzurri il venerdì dalle 19 alle 23. Nell’area forese nord la carta sarà ritirata sabato 30 come indicato sul nuovo calendario ricevuto, mentre la raccolta sarà anticipata anche nell’area forese sud dove avverrà venerdì 29 dicembre. Per chi abita nella zona contraddistinta dal colore verde e quindi nelle frazioni, a differenza di quanto comunicato sul calendario, la raccolta non sarà annullata ma, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, verrà posticipata a martedì 2 gennaio. Fuori dal centro storico, le raccolte relative alle utenze non domestiche di vetro, organico e plastica sono garantite anche il giorno di Capodanno. Anche per le attività commerciali del centro il 1° gennaio sono garantiti tutti i servizi di raccolta (vetro, organico, plastica, cartone).

Per quanto riguarda i residenti del centro storico che il lunedì espongono i rifiuti (organico e vetro) sul suolo pubblico i servizi di raccolta sono confermati a Capodanno con esposizione sempre dalle 6 alle 8.30. Gli svuotamenti negli androni dei palazzi saranno invece al 2 gennaio con esposizione la sera precedente.

Insomma, come è accaduto a Natale cambiano le regole e i giorni di esposizione dei sacchi. Questo, abbiamo sperimentato, creerà ulteriore caos tra i cittadini e porterà ad altri errori sia nell’esposizione che nella raccolta (spesso in ritardo).

I servizi ambientali in tutto il comune di Modena sono sempre stati attivi e "malgrado i cittadini coinvolti siano stati preventivamente informati, si sono verificate alcune esposizioni errate: per questo la multiutility ha messo in campo un servizio straordinario per recuperare il materiale esposto in modo non corretto. Gli operatori, inoltre, non si sono mai fermati, neanche il giorno di Natale, e sono stati garantiti tutti i servizi di svuotamento cassonetti e cestini, spazzino di quartiere, spazzamento delle strade e pulizia dei parchi", sottolinea Hera.