Anche ’Al Barnardon’ si affida agli sponsor

Dal suo ‘luminarol’, l’abbaino sui tetti, Al Barnardon continua a scrutare il paesaggio della Bassa Modenese. E lo fa dalla bellezza di 145 anni. Il classico lunario mirandolese, il foglio ’con l’indicazion dil festi, dil sagri e dil fêri’ che in tante case si appendeva magari alla porta della cucina, è ormai un’istituzione, quasi un presidio del dialetto e della tradizione. Eppure anche Al Barnardon deve fare i conti con il tempo che passa e i tempi che cambiano.

"Siamo arrivati a un punto di svolta", ammette Fabrizio Artioli che con il fratello Paolo porta avanti la pubblicazione del lunario, ‘ereditata’ dal padre Leonardo che già nel 1950 aveva acquisito la testata storica, nata a Mirandola dopo l’unità d’Italia. Purtroppo la tradizione si sta appannando, molti lettori ‘classici’ del Barnardon sono scomparsi, "le nuove generazioni non parlano o leggono più il dialetto – aggiunge –. I nostri proverbi e la storia raccontata dai nonni non vengono più tramandati. E anche il nostro lunario, che pure ha superato guerre o epidemie, è arrivato alle soglie del 2024 un po’ acciaccato". Per cui, gli editoridel Barnardon hanno dovuto fare una scelta: "O scomparire travolti dal progresso, o adeguarci rinnovandoci. E noi abbiamo scelto la seconda opzione", spiega Artioli.

Il lunario 2024 verrà presentato sabato 2 dicembre alle 17.30 alla sala Saulli di San Giacomo Roncole, in compagnia di Quelli delle Roncole 2, diretti da Giovanna Ganzerli, e del coro Aurora della Fondazione Andreoli. E avrà una novità: per la prima volta, vi compariranno alcuni sponsor. "Lo so che alcuni ‘puristi’ e collezionisti potranno storcere il naso, ma senza questi sostegni Al Barnardon avrebbe potuto scomparire – spiega Artioli –. Peraltro, appena abbiamo chiesto aiuto, tutte queste aziende ci sono venute incontro immediatamente, segno di un grande affetto verso il lunario". Pur con i ‘consigli per gli acquisti’, Al Barnardon manterrà la sua formula tradizionale e avrà al centro il famoso ’Dascors general’ che ogni anno – un po’ come lo sproloquio di Sandrone – passa in rassegna fatti e personaggi e riserva punzecchiature a tutti. Qualche anticipazione? "Si parlerà delle promesse non mantenute e della tanto sbandierata sicurezza", sorride Artioli. Aspettiamoci sorprese.

In questi anni, Al Barnardon è divenuto anche un sito internet particolarmente frequentato, con un grande repertorio e archivio di memoria locale, poesie, racconti, zirudelle, ricette, storia e storie. "Con i prossimi mesi anche il sito verrà totalmente rivisitato per adeguarsi alle nuove applicazioni", annunciano da Mirandola. Oltre al suo immancabile cannocchiale, Al Barnardon dovrà tenere in mano anche lo smartphone.