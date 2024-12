Anche Belfakir per il Camposanto. Mora tra i pali dello United Carpi

Si è chiuso ieri il mercato di dicembre dei dilettanti, anche se fino al 31 gennaio si potranno tesserare gli svincolati. In Eccellenza il Formigine è in dirittura d’arrivo in attacco per Francesco Stanco (’87) in uscita da Giulianova. In Promozione il Camposanto ha annunciato anche l’esterno sinistro Aymane Belfakir (2004), rientrato a La Pieve dopo la prima parte di stagione al Castelfranco. Lo United Carpi, che ha in stand by la trattativa per l’attaccante Veratti (svincolato da Ravarino) ha definito il portiere Enrico Mora (2000) scuola Sassuolo, ex Colorno, Solierese, Folgore Rubiera e poi a lungo in D (55 gettoni in tutto) fra Virtus Bolzano, Lentigione, Giulianova, Correggese e Corticella, che si è svincolato dal Fabbrico, e il difensore 2003 Alessandro Cavallini (ex Sassuolo) in prestito dalla Georgian Court University negli Usa, dove tornerà fra qualche mese, salutano Anang verso Solera e Malavasi alla Mirandolese. In Prima il Maranello ha ufficializzato l’attaccante Pietro Sammarco (2002) dal Polinago ed ex Colombaro e Atletico Spm. Al Corlo arriva dalla juniores del Formigine la punta classe 2005 Edoardo Nardini. In Seconda si rinforza in difesa la Cabassi Emre Abusoglu (‘99) dalla Madonnina e Nicolò Morini (2004) dal San Prospero Correggio. Un nuovo attaccante per la Modenese che chiude per il 2004 Mattia Rovatti dallo United Carpi. In Terza altro volto nuovo al Concordia fra i pali con Matteo Costa (2000) dal Moglia.

Le altre. In D è fatta per bomber Trombetta dalla Giana alla capolista Forlì. Al Fabbrico arriva il portiere Patrick Auregli (‘86) l’anno scorso fra i pali del Terre di Castelli.

d. s.