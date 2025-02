Anche Fratelli d’Italia al lavoro per eleggere i nuovi dirigenti: "Momento di partecipazione"

"Una delle caratteristiche di Fratelli d’Italia è quella di essere un partito radicato sul territorio e per questo ha organizzato una stagione di congressi per coinvolgere attivamente gli iscritti, eleggere la propria classe dirigente nei vari Comuni, continuando così un confronto costruttivo, fuori e dentro le istituzioni, teso allo sviluppo e al benessere delle nostre comunità". Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, inaugura la stagione. Oggi si parte a Bomporto, Ravarino, Castelfranco, Soliera, Nonantola. A Carpi e Modena invece saranno i primi di marzo. zIl congresso è un momento democratico di grande importanza e ne siamo orgogliosi perché muove energie in tutto il territorio: l’entusiasmo nella base è seguito da quello dei dirigenti che stanno avanzando le loro candidature e abbiamo legittime aspettative sul ruolo che il nostro partito, forte dei risultati di Giorgia Meloni e del suo Governo sul piano nazionale, può giocare a tutti i livelli".

Rafforzare Fratelli d’Italia sul territorio "è importante anche per implementare il grande lavoro che sta facendo Giorgia Meloni al Governo, prosegue Michele Barcaiuolo, senatore e segretario regionale di Fratello d’Italia. "Si lavora a livello nazionale e a livello territoriale in modo serio e capillare, portando delle risposte concrete ai problemi dei cittadini, ascoltando e agendo. Questa è la nostra caratteristica principale: gli interessi della Nazione e degli italiani sono sempre al primo posto. La stagione congressuale è una fase partecipativa che, nel panorama politico attuale, ormai si vede di rado e per questo ne siamo particolarmente orgogliosi".