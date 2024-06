Anche il Modena sulle tracce di Felici. E’ il giocatore rivelazione della serie B

Il nuovo Modena di Andrea Catellani e Pierpaolo Bisoli non nasconde le ambizioni e lo dimostra con l’interessamento per Mattia Felici, una delle rivelazioni dello scorso campionato cadetto. Il 23enne esterno offensivo della Feralpisalò, nonostante la retrocessione dei "Leoni del Garda" è un obiettivo di numerose squadre, sia di A che di B. Nella massima serie si sono fatte avanti Parma, Cagliari, Empoli, Venezia e Lecce; fra i cadetti, oltre al Modena, anche Cremonese, Sassuolo e Frosinone. Ma per il suo cartellino la Feralpisalò chiede una cifra vicina ai due milioni di euro. Originario di Roma, dove nasce il 17 aprile 2001, Felici da ragazzino milita nella Lazio poi nella Roma, di cui è tifoso, prima di entrare nel Tor Tre Teste, squadra di quartiere della capitale che ha come presidente onorario Fabio Liverani, ex centrocampista con tre presenze in nazionale poi allenatore pure nella massima serie. Nel 2018 passa al Lecce, dove gioca nelle giovanili prima di debuttare in B il 23 marzo 2019 contro l’Ascoli, diventando il primo giocatore del nuovo millennio a indossare la maglia salentina. Nell’estate successiva va in prestito al Palermo, in D, dove contribuisce con 25 presenze e 4 reti alla promozione in C. Quindi torna al Lecce, ma nel gennaio 2022 è di nuovo al Palermo per un’altra promozione, questa volta dalla C alla B: per lui 11 presenze e una rete. Nell’estate del 2022 si svincola dal Lecce per approdare alla Triestina, sempre in C, dove disputa 27 partite realizzando 4 reti, una al Novara dopo 14 secondi: è il gol più veloce nella storia del club giuliano. All’inizio della scorsa stagione passa in prestito biennale alla Feralpisalò, neo promossa in B, che in gennaio lo riscatta e gli allunga il contratto fino al 2026. Chiude il campionato con 36 presenze, 30 da titolare e 6 da subentrato, firmando 4 reti, tutte di destro, e 5 assist.

La prima rete è storica perché è quella del primo successo dei gardenesi in serie B, 2-1 a Lecco. Sempre al Lecco realizza anche la seconda nel 5-1 del ritorno. Il terzo gol spiana la strada alla vittoria per 2-0 sul campo dello Spezia, il quarto sblocca il punteggio nella sfida con il Como, poi vittorioso 5-2. Dopo i trascorsi giovanili da centravanti, Felici, alto 1,82 metri, ha trovato la sua dimensione nella posizione di esterno sinistro, distinguendosi per l’abilità nel crossare come nel concludere a rete di destro, il piede naturale. Un concentrato di tecnica e gamba. Per questo sono in tanti a volerlo.

Rossano Donnini