Anche il Psi sostiene Simona Ferrari

Dopo Forza Italia e la Lega, anche il Psi scende il campo per Simona Ferrari, candidata alle elezioni di Serramazzoni (Noi per Serra). Il PSI, "riconoscendo e rispettando l’assoluto carattere civico della lista, ha potuto apprezzare la chiarezza di idee, la competenza e la novità della squadra messa in campo dalla candidata Ferrari che si propone di dare un segnale di positiva discontinuità nella amministrazione di Serra nell’interesse delle cittadine e dei cittadini e del territorio di Serramazzoni".