Anche in Appennino l’antica arte del karate attira allievi di tutte le età

Negli ultimi anni, a Pievepelago il karate è tornato ad essere molto gettonato tra ragazzi e ragazze di tutte le età che, incuriositi da questa disciplina un po’ diversa da quelle alle quali si è abituati in un paese di montagna, decidono di avvicinarcisi ed impararne regole e pratiche. I corsi si svolgono continuativamente per la maggior parte dell’anno, ad esclusione dei mesi estivi (luglio e agosto) e delle festività, come le vacanze natalizie e pasquali.

Suddivisi per gruppi di livello, gli allievi di Pievepelago si allenano due volte a settimana in una palestra (Dojo) attrezzata per questo tipo di pratica sportiva. Gli esami per il passaggio da un colore di cintura ad un altro vengono sostenuti invece nella palestra comunale, che offre maggiore spazio per effettuare le tecniche richieste e permette di ospitare parenti e amici che desiderano assistere e sostenere i propri ragazzi. Ad oggi, il numero totale degli allievi è di venti, sia ragazzi che ragazze, divisi in tre categorie: otto nuovi praticanti che ancora non hanno eseguito il primo esame; cinque ancora principianti che hanno già sostenuto l’esame della prima cintura bianca e sette al grado più avanzato che hanno raggiunto la cintura verde, ora pronti per ottenere quella blu. Ogni primavera il gruppo partecipa allo stage internazionale di Igea Marina (Rimini), dove si incontrano squadre di tutti i gradi. In occasione di questi eventi si tengono allenamenti con istruttori differenti ed esami per i gradi di cintura più alti.

Oltre agli stage, che possono essere invernali, primaverili, estivi o autunnali, si può avere la possibilità di fare gare di combattimento o di tecnica. Nel piccolo Dojo di Pievepelago chiunque può imparare a praticare l’arte del combattimento e dell’autodifesa, attraverso l’apprendimento di un’arte antica e ricca di storia.

Alunni della classe 2^A dell’Ic Pievepelago: Antonio Marius Stircu, Federico Migliori, Alex Adami, Alessio Picchietti, Michele Fraulini, Marco Monticelli, Thomas Contri, Alea Zogaj, Victoria Girlean, Aminatou Dabre, Marta Landi, Benedetta Logli, Gioele Migliori