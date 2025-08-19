Anche Italia Nostra contro l’antenna

Si allarga il fronte anti-antenna in quel di San Michele dove, come noto, un comitato costituitosi all’uopo ha già mandato una lettera di opposizione nel tentativo di bloccare l’iter che dovrebbe portare all’installazione di un’antenna 5G sulle prime colline sassolesi, e segnatamente su un’area privata in località Casa Pifferi. "La questione – scrivono i residenti – va decisamente riconsiderata dall’Amministrazione Comunale per definire o ridefinire procedure sostenibili e condivise con la cittadinanza". Non ci stanno, insomma, i residenti, che hanno già incontrato l’Amministrazione comunale in occasione di una pubblica assemblea manifestando il loro dissenso e il loro disappunto. A ‘sposarne’ la causa dei residenti anche la sezione modenese di Italia Nostra. "Nel merito – scrive il presidente Giovanni Losavio - è appena il caso di rilevare che la progettata torre assume un ruolo dominante sul vasto contesto pedecollinare, primario fulcro visivo cui risulta subordinato ogni altro elemento costitutivo quadro paesaggistico. Italia Nostra chiede che al progetto presentato sia negato il titolo abilitativo: se rilasciato – la conclusione - il provvedimento si esporrebbe a insuperabili rilievi di legittimità e al rischio dell’annullamento".