"Anche la stazione ecologica piena Sono tornata a casa con l’immondizia"

"E’ una vergogna, sono andata alla stazione ecologica di Hera in via Nobili per portare dei rifiuti in grande quantità, dato che sto svuotando un’abitazione. Avevo la macchina piena di carta, plastica, vetro, insomma rifiuti impossibili da conferire tramite il ’porta a porta’. E sono stata mandata via poiché l’area ecologica era piena. L’addetto è stato gentile, ma proprio non c’era più spazio per conferire". E’ il racconto di Paola Ferrari, che abita al villaggio Giardino: "Come fa la stazione ecologica a essere piena di domenica? Quando pensano che i cittadini abbiano tempo di portare i rifiuti? – si chiede – Dopo la mattinata persa in via Nobili, sono dovuta andare nel pomeriggio alla stazione ecologica fino in zona Morane dove, per fortuna, sono riuscita a scaricare le cose da buttare. In pratica ho perso una giornata, non credo sia una cosa civile", conclude.

Intanto un’altra portesta arriva da viale Rimembranze: "Stamattina (ieri, ndr) verso le ore 11.40 – scrive una lettrice – mentre andavo a buttare l’immondizia nei diversi cassonetti che si trovano sul viale di fronte al parco e vicino alla fermata degli autobus, ho visto ciò che ho fotografato (nella foto, appunto). Mentre io mi pongo sempre il problema del corretto conferimento dell’immondizia, leggendo l’elenco consegnato da Hera, c’è invece chi non ha proprio di questi problemi, lasciando decine di sacchi per terra. E’ proprio un’indecenza".