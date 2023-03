Anche l’opera è green con il progetto ’Butterfly’

di Stefano Marchetti

Il bel canto, di per sé, non è sicuramente nemico dell’ambiente, anzi... "Di certo noi cantanti non produciamo molta anidride carbonica", esordisce sorridendo con una battuta Ville Salonen, tenore e direttore del teatro Opera Box di Helsinki. Tuttavia proprio il bel canto e l’opera possono farsi portatori di una nuova sensibilità ambientale. Nasce con questi principii il progetto europeo Butterfly, lanciato dalla Fondazione Teatro Comunale di Modena con un consorzio di partner europei, fra cui appunto il teatro di Helsinki, l’Opera Baltica di Danzica (Polonia), l’agenzia Heimspiel di Augusta (Germania) specializzata nelle produzioni in realtà virtuale, l’agenzia di comunicazione Cumediae di Bruxelles e l’Aess (Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile) che ha sede proprio a Modena. Il Comunale si è aggiudicato il bando Creative Europe, con un premio di un milione di euro, per realizzare un’opera lirica ispirata alla sostenibilità e realizzata con criteri di rispetto per l’ambiente.

’Butterfly’ richiama il capolavoro di Puccini, ma in questo caso rappresenta un acronimo che in inglese sta per ’incoraggiare la consapevolezza ambientale nella creazione operistica’. Come era già avvenuto per ’CrossOpera’, il progetto prevede la creazione di un’opera ‘tripartita’: tre atti unici da 30 minuti, uno per ogni Paese dei teatri partner, eseguiti da un cast di sei cantanti (due per ogni Paese) e da un ensemble di dodici musicisti (quattro per l’Italia, altrettanti per la Polonia e la Finlandia). L’ambiente sarà il ‘cuore’ di questa produzione: i tre atti infatti saranno dedicati ciascuno a un elemento: acqua, terra e aria. Molto particolare la nascita dell’opera che partirà proprio dai giovani. "Dal prossimo autunno si terranno dei webinar con gli studenti delle scuole superiori (a Modena abbiamo accolto l’interesse dell’Istituto Selmi) che potranno dare le loro idee sui temi dell’opera – spiega Lisa Sentimenti dell’Aess –. Successivamente i ragazzi si confronteranno con gli autori chiamati a scrivere il libretto e le musiche". Il percorso, che si svilupperà lungo il 2024, porterà poi al debutto dello spettacolo nelle tre città, nell’aprile 2025. E proprio perché l’opera vuole farsi ‘testimonial’ di un impegno per l’ambiente, la struttura scenica sarà essenziale e si affiderà a tecnologie digitali avanzate, realtà virtuale, scenografie in 3D: anche le prove potranno svolgersi a distanza. "Ci interessa veramente capire l’impatto ambientale della produzione di un’opera", aggiunge il maestro Aldo Sisillo, direttore del Comunale. Ieri il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha accolto in città i partner europei del progetto, tutti felici di trovarsi nella ‘culla’ di Luciano Pavarotti e Mirella Freni: "Siamo orgogliosi per questo progetto, con cui Modena, città Unesco per le media arts, continua a tenersi fermamente dentro l’Europa – ha detto Muzzarelli –. Con quest’opera stiamo componendo uno spartito fra diversi pezzi d’Europa".