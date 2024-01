Anche lui nel mirino degli haters: "Verità spesso manipolata"

Qualche settimana prima di Natale, anche monsignor Castellucci è finito nella centrifuga di critiche violente, amplificate sui social, riguardo agli aiuti concessi alla ong che soccorre i migranti. Di certo anche questa esperienza ha ‘ispirato’ il tema della Lettera alla città: "Non era la prima volta che mi trovavo coinvolto in polemiche mediatiche, anche se non in questa misura. – ha detto ieri, durante la presentazione del suo documento –. Questa esposizione mediatica è stata molto irreale per me: mi ha fatto capire, una volta di più, come i meccanismi di diffusione dell’informazione non siano sempre preoccupati di dare un panorama sulla verità ma tendano a fornire interpretazioni che rispondono ad altre finalità, per esempio di tipo politico". Don Erio sottolinea che "quasi sempre, in questi casi, riscontro una manipolazione: molto di quello che viene detto non corrisponde né alla realtà dei fatti oggettivi, né alle intenzioni". Ma l’argomento della Lettera era comunque maturato prima: "Già a settembre avevo pensato al tema della solitudine sociale: mi colpisce moltissimo riscontrarla soprattutto nei giovani e negli adolescenti che faticano a creare legami sociali e a coltivarli".

La Lettera alla Città esplora i fenomeni della solitudine e invita alla fraternità. E noi modenesi come stiamo? "Qui a Modena – ha risposto l’arcivescovo – si riscontra certamente un livello di benessere superiore, rispetto ad altre zone, e questo è positivo. A volte tuttavia questo determina alcune chiusure che in realtà meno ricche sono meno frequenti". In situazioni drammatiche come il terremoto o l’alluvione si mobilitano subito le energie della solidarietà e della fraternità: "Bisognerebbe fare in modo che questo avvenisse quotidianamente, non solo nelle emergenze, passando alla fraternità senza esservi costretti".

s.m.