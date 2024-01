"Anche negli anni passati c’erano problemi"

Aprendo il dibattito in Consiglio Comunale, Barbara Moretti (Movimento 5 stelle) ha affermato che "occorre affrontare in maniera strutturale il problema, senza strumentalizzarlo. Bisogna andare oltre l’accoglienza del vitto-alloggio, assicurando una piena integrazione, sia degli adulti che dei giovani".

Elisa Rossini (Fratelli d’Italia) ha aggiunto che la Regione non ha aderito alla dichiarazione di stato di emergenza "perché arrivata da un governo di centrodestra". Intervenendo poi sul bando di gara per l’accoglienza andato deserto, ha evidenziato che "il problema ha interessato anche bandi precedenti".

Infine, soffermandosi sulle organizzazioni non governative, Rossini ha specificato che "la gestione dei flussi migratori, con i conseguenti salvataggi in mare, non può essere assolutamente finanziata da entità o fondazioni private perché si rischia di sovvertire le regole democratiche: è necessario un coordinamento con le autorità preposte e il rispetto del diritto internazionale".

r.m.