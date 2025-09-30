Anche nel 1954 primo posto solitario dopo 5 turni. Quell’anno i gialloblù arrivarono terzi in serie B

E’ vero, per vedere il Modena primo da solo in serie B occorre riavvolgere il nastro di 23 anni e tornare ai gialloblù guidati da Gianni De Biasi, che in quella stagione non a caso guadagnarono la serie A. Ma era il mese di maggio, un periodo del campionato in cui i valori sono ormai chiari. Ma se parliamo di partenze sprint, quelle che, come appunto quest’anno, vedono il Modena primo da solo dopo appena cinque giornate, per vedere una situazione uguale occorre andare ancora più indietro nel tempo. Correva l’anno 1954, il Modena anche allora militava in serie B. Altri tempi. In città avevano appena inaugurato il cavalcavia alla Madonnina, la Rai aveva da poco iniziato a trasmettere e solo in pochi potevano permettersi una tv. La squadra allenata dal serioso Renzo Magli, iniziò il campionato a tutta birra. Due partite in casa e due successo con Palermo e Taranto. Poi due trasferte ad Alessandria e Monza finite con altrettanti pareggi. Alla quinta, in casa con il Parma, vittoria per 2 a 1 con reti di Lugli e Cabas. Primi da soli. Come finì? Terzo posto e serie A sfiorata, con le prime due promosse. Adesso sarebbero playoff. Chissà...

r. g.