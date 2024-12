Anche per Natale ’Tavola Amica’

La vicinanza e la solidarietà non conoscono ‘pause’, soprattutto a Natale. Grazie alla collaborazione della parrocchia di San Giuseppe Artigiano e del Comitato Pacificazioni, è stato possibile ospitare una cinquantina di persone per il pranzo del 25 dicembre nel contesto di ‘Tavola Amica’.

Il progetto solidarietà, promosso dall’organizzazione di volontariato Ho Avuto Sete e dalla cooperativa sociale Il Mantello, è nato il 29 gennaio 2023, e in questi quasi due anni, grazie di vari gruppi di volontari, tra associazioni e parrocchie, impegnate nei vari turni in cucina e di servizio in sala, il progetto non si è mai interrotto.

Da gennaio 2023, ogni domenica, ma anche per le festività, al circolo Bruno Losi di via Medaglie D’Oro, un’ottantina di persone, tra singoli, amici, gruppi, famiglie con bambini, si ritrova per mangiare insieme: un pranzo a ‘offerta libera’, che vuole privilegiare l’aspetto della socialità e dell’uscita dalla solitudine, tra compagnia e chiacchiere, entusiasmo e sorrisi, tombola e canzoni, in una sorta di ‘grande famiglia allargata’ che unisce amici e persone più fragili.

"‘Tavola amica’ - spiega Paolo Ballestrazzi, tra i fondatori di Ho Avuto Sete - è nata con l’obiettivo di creare uno spazio di comunità e incontro tra le persone, per contrastare la povertà alimentare, il disagio sociale e anche le nuove povertà relazionali attraverso quello che è da sempre uno dei principali gesti di cura verso gli altri: offrire buon cibo e mangiarlo insieme".