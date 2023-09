"Anche Sinergas nell’orbita di Hera", nuove polemiche

"Anche Sinergas finisce nell’orbita del Gruppo multiservizi bolognese Hera". Dopo il discusso ingresso in Aimag, supportato dal Comune di Carpi e dagli altri Comuni limitrofi di Terre d’Argine e del Sorbara, ora deciderà delle sorti anche della più importante società del gruppo mirandolese. E questo mentre sulla elezione del cda di Aimag pende un ricorso al Tar di 7 comuni dell’Area Nord e 4 mantovani (escluso Concordia che col suo sindaco Luca Prandini si è astenuto), che verrà discusso il 14 dicembre, ed una lettera di diffida inoltrata dagli stessi che si sono opposti alla rottura del Patto di sindacato. Vittorio Beneforti, Roberta Belardi e Roberto Dardi, di cui l’ultimo è un dirigente di Hera, sono i 3 nuovi componenti del cda di Sinergas. "Grazie alle scelte di Carpi e compagni – tuona l’assessore di Mirandola Roberto Lodi – Hera si è presa Aimag ed ora punta a razziare anche Sinergas a costo zero. Siamo spettatori non inermi di un conflitto di interessi macroscopico: Hera piazza il suo top manager al governo di Sinergas. Tutto il ’know how’ di Sinergas è ora saldamente in mano alla diretta concorrente. La vera strategia di Hera, supportata dalla complicità di Carpi e limitrofi, non ha tardato a mostrarsi: acquisire a costo zero l’intero gruppo Aimag". E da Forza Italia, Antonio Platis, Mauro Neri, Michel Stefani ed Enrico Malverti fanno sapere che "lunedì invieremo una segnalazione all’autorità Antitrust affinché verifichi questa situazione creata dal Pd. Hera ha di fatto aumentato il suo valore azionario a discapito delle quote detenute dai Comuni. Il travaso della clientela è dietro l’angolo. Questo sciagurato piano – aggiungono gli Azzurri – nasce anche grazie al sindaco di Concordia Prandini che ha tradito il territorio della bassa modenese".

Alberto Greco