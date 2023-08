Anche una fede tra la refurtiva del ‘topo d’auto’

Una fede nuziale forse sottratta a qualcuno, magari presa all’interno di un’automobile. Impossibile risalire al legittimo proprietario dal lungo elenco di denunce di furto o smarrimento di fedi nunziali conservato in Questura, poiché si tratta, in gergo, di un oggetto “anonimo”, simile cioè a migliaia di altri anelli. Se non fosse per la data incisa all’interno, quella è, invece, unica e ben nota alla persona che un giorno la indossava. Su questa certezza poggia la speranza della Polizia locale di Modena di rintracciarne il proprietario. L’anello è stato trovato a un giovane straniero fermato dagli agenti della Polizia locale, che ha cercato di disfarsene gettandolo. Il giovane era stato riconosciuto e segnalato agli operatori da alcuni passanti che il giorno precedente lo avevano visto armeggiare su alcune auto in sosta in zona San Faustino.