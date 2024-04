"Ancora difficoltà nel gestire rifiuti e raccolta porta a porta"

Tra gli esercenti che quotidianamente lavorano in zona Buon Pastore, c’è anche Massimo Marchesi, titolare di una pelletteria-valigeria situata nel complesso ‘I Portici’, che ci ha restituito la sua opinione rispetto ai disagi del quartiere. Quali sono i problemi principali riscontrati dagli esercenti? "Per chi ha un’attività qui, il disagio più grave resta la raccolta differenziata, perché non è ancora chiaro dove dobbiamo buttare i rifiuti. Abbiamo addirittura speso dei soldi per costruire un box dove raccoglierli quotidianamente, ma il Comune ci ha fatto sapere che non va bene e, di conseguenza, stiamo aspettando ulteriori direttive. Speriamo vivamente che la situazione migliori perché, in questo momento, stiamo pagando per un servizio di cui non possiamo usufruire". I residenti ci hanno segnalato il problema della sosta selvaggia. Conferma? Nei pressi dell’intersezione tra via Buon Pastore e via Sassi il parcheggio è una tragedia. Troppe persone non rispettano il disco orario, o occupano abusivamente gli spazi riservati alle auto elettriche e alle persone con disabilità. Ovviamente, questo ricade sugli esercizi commerciali, che vengono frequentati da un numero minore di clienti. Abbiamo bisogno che qualcuno venga a fare rispettare le regole". Ci sono stati recenti episodi di degrado, furti o criminalità? "Soltanto una decina di giorni fa, alcuni malviventi hanno fatto una spaccata nell’ufficio Hera che si trova nel centro commerciale ‘I Portici’ e, in seguito, hanno tentato di entrare anche nella farmacia veterinaria. Il mio esercizio ha subito un furto l’anno scorso: i responsabili erano ragazzini che, in un secondo momento, avevano utilizzato l’area verde di via Buon Pastore per spartirsi il bottino ma, purtroppo, essendo minori, non si è potuto fare molto. Credo che anche in questa zona servano più controlli da parte delle forze dell’ordine".

j. g.