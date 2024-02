Ancora disagi in stazione. Gli ascensori sono guasti

Continuano a levarsi proteste per i disagi sopportati dai passeggeri che ogni giorno si servono della stazione ferroviaria di Camposanto, dove da settimane viene denunciato il mancato funzionamento degli ascensori. Per ragioni morfologiche la ferrovia Bologna-Brennero nel tratto di Camposanto è sopraelevata per superare in sicurezza il fiume Panaro e, pertanto, la stazione si trova a circa 13 metri di altezza, dotata di ascensori oltre che di scale, per essere raggiunta agevolmente da tutti i passeggeri. Il Comune di Camposanto da tempo sollecita il ripristino della funzione degli ascensori e anzi ne ha richiesto il raddoppio. "L’ascensore del binario direzione Bologna – conferma l’assessore Giacomo Vincenzi – è stato riparato, mentre quello in direzione Poggio Rusco è ancora fermo. Nei mesi scorsi abbiamo chiesto che si valutino investimenti strutturali e che la stazione di Camposanto sia inserita tra quelle più attenzionate a livello regionale. Siamo a disposizione per coinvolgere le forze dell’ordine per mettere in campo protocolli di sicurezza per prevenire e sanzionare comportamenti scorretti grazie ai sistemi di videosorveglianza da noi installati e gestiti sia nel piazzale che sui binari. L’immobile e l’infrastruttura sono di proprietà RFI e spettano a loro interventi strutturali, noi siamo sicuramente a disposizione per supportare e monitorare l’accessibilità e la vivibilità dell’area per quanto di nostra competenza".

Alberto Greco