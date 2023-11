Ancora gravissimo il 79enne investito sulla Circonvallazione

Fino a ieri sera era ancora ricoverato in gravissime condizioni il 79enne travolto domenica sulla Circonvallazione, a Sassuolo. Il pensionato è in terapia intensiva. L’uomo, da una prima ricostruzione, stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale, è stato urtato violentemente da un’automobile, venendo sbalzato sul selciato.