Ancora ladri di gasolio, rubati 350 litri da un camion che aveva appena fatto il pieno

Altro colpo per i ladri di gasolio. Dopo l’azienda Pattarozzi di Pavullo (a cui martedì erano stati ‘prosciugati’ tre trattori), questa volta la spiacevole sorpresa è toccata a Giovanni Merli, titolare di un’azienda di legname a Lama Mocogno. L’episodio è avvenuto martedì sera in via Scoltenna, ovvero la strada che collega Pian della Valle a Vaglio. Il proprietario aveva fatto il pieno al camion lunedì sera, proprio prima di tornare a casa: un salasso di almeno 630 euro, equivalenti a circa 350 litri. Praticamente la stessa quantità che i ladri hanno trovato nel serbatoio, perchè martedì il camion è rimasto tutto il giorno fermo: "Erano circa le 22.30. Il nostro cane aveva iniziato ad abbaiare forte, allora siamo andati a controllare se fuori fosse successo qualcosa – spiega Luca Merli, figlio del titolare –. Purtroppo era molto buio, anche perché poco prima era saltata diverse volte la luce (forse per l’umidità, non credo fosse una manomissione…), ed eravamo stati costretti a spegnere tutta l’illuminazione interna. Non abbiamo visto nulla, e siamo tornati in casa. Poi stamattina (ieri, ndr) io sono uscito per mettere in moto il camion e ho visto che era in riserva, praticamente a secco, nonostante fossi arrivato col pieno. A terra, oltre a delle orme ben visibili nel fango, c’erano delle macchie oleose che proseguivano anche lungo la strada. Abbiamo fatto segnalazione ai carabinieri". Il camion, che aveva il tappo del serbatoio svitato e danneggiato, è poi tornato in moto dopo essere stato rabboccato con alcune taniche di carburante (visto lo sciopero dei benzinai). Tanta è l’amarezza dei proprietari: "Dispiace lavorare per vedersi portar via le cose, per di più a 20 metri da casa. E’ stata la prima volta e speriamo l’ultima". r.p.