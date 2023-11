Ancora nessuna traccia di Fabio Occhi. Ricerche del 21enne con l’unità cinofila

Proseguono senza sosta le ricerche del 21enne Fabio Occhi di Rovereto sulla Secchia, del quale la famiglia non ha più notizie da sabato. I genitori e il fratello, disperati, continuano a lanciare appelli per avere sue notizie e riportarlo a casa. Questa mattina l’unità cinofila farà un sopralluogo nella casa della famiglia Occhi a Rovereto, dove Fabio vive con il papà Massimo, sindacalista della Cisl e la mamma Roberta Bregolin. "Avevamo dato alcune cose personali di Fabio alle Forze dell’ordine, al fine della ricerca con i cani, ma hanno spiegato che la cosa migliore è che gli animali entrino in contatto con la sua stanza – afferma il papà Massimo –. Poi l’unità cinofila entrerà in azione nella zona dove è stata ritrovata la macchina di Fabio, all’autogrill di Barberino di Mugello (Firenze)". I genitori stessi, il sabato sera, dopo che la Polizia di Stato mediante il Gps dell’assicurazione aveva individuato la macchina del figlio, sono partiti per recarsi sul luogo. Le ricerche continuano: oltre 1000 le condivisioni dell’appello dei genitori lanciato dalla trasmissione ‘Chi l’ha visto’.

"Avvertiamo la vicinanza di tante persone – prosegue Massimo, ringraziando con delicatezza per ogni interessamento – che stanno ripotando sui social e su altri canali la foto di Fabio e il nostro appello. Non ci arrendiamo, lo aspettiamo a casa con noi".

m.s.c.