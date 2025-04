"Ancora nomadi al Palapanini"

I nomadi sono tornati al Palapanini, continuando il braccio di ferro con la città nonostante i ripetuti sgomberi. Sulla vicenda è intervenuto ancora una volta il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Negrini.

"Questo pomeriggio – attacca frontalmente Negrini – mi sono recato nuovamente al Palapanini e, come prevedibile, ho trovato ancora la presenza dei nomadi, nonostante fossero stati sgomberati solo la scorsa settimana". Succede, secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, "quando si fa finta di non vedere e si interviene con le solite carezze, marchio di fabbrica dell’assessore alle ’Coccole’ Camporota, che ormai risulta semplicemente imbarazzante". Insistere con la linea di mandare agenti a sgomberare – prosegue Negrini – "e chiedere ai nomadi ’per cortesia’ di non tornare, significa perpetuare un atteggiamento che non fa altro che alimentare questo teatrino, in scena ormai fin dai tempi dell’amministrazione precedente. Più di ottanta sgomberi, e i nomadi sono sempre più tranquilli: anche oggi occupavano liberamente gli spazi, stendevano i panni e ignoravano del tutto i tanti modenesi costretti ad assistere a questa scena indecorosa".

È ormai chiaro "che l’unico intervento efficace che abbiamo da sempre chiesto è arrivare sul posto con i carroattrezzi, rimuovere i mezzi e identificare tutti i presenti. Serve un’azione risolutiva e definitiva, anche per rispetto verso le forze dell’ordine e la polizia locale, costrette a interventi ripetitivi e inutili. Porteremo la questione in Consiglio comunale con un’interrogazione per capire perché si continua a tentennare. Invitiamo l’assessore Camporota a battere finalmente un colpo", la conclusione di Negrini.