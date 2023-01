"Ancora una volta un’ottusa censura della nostra storia"

"Questa è un’ottusa ’cancel culture’ della nostra storia secolare". Carlo Giovanardi torna alla carica e commenta in modo tagliente la bocciatura, in consiglio comunale, dell’ordine del giorno che proponeva di intitolare una via a Maria Beatrice d’Este, Queen Mary of Modena.

"Nel settembre del 2011, nell’ambito delle celebrazioni del 150esimo anniversario dell’ Unità d’Italia – ricorda l’ex ministro – si svolse a Venaria Reale la grande mostra intitolata ’Arte ed identità delle città capitali’, un omaggio alle località che erano state capitali negli Stati preunitari. Quando alla presidenza del Consiglio mi accorsi che non erano state previste Parma e Modena, ottenni dall’allora Presidente Napolitano un’immediata correzione dell’omissione, con l’allestimento di due padiglioni che ottennero uno straordinario successo di critica e pubblico mettendo in mostra i tesori dei nostri musei. Oggi come allora – prosegue – non soltanto accademie e deputazioni culturali locali brillano per la loro assenza, ma a Modena chi governa si cimenta in surreali dichiarazioni per accodarsi ad una ottusa ’cancel culture’ della nostra storia secolare. Lo scorso anno un assessore, giustamente ridicolizzato dal grande Franco Cardini, ha detto no ad una lapide a Palazzo Ducale con il nome dei duchi di Modena in quanto sarebbe ’celebrativa’. Quest’ anno il consiglio comunale ha detto no all’intitolazione di una via alla regina d’Inghilterra, Queen Mary of Modena. Due consiglieri del Pd hanno tacciato di ’nostalgie duchiste’ gli estensori della proposta, poi puntualmente bocciata. Nel frattempo Modena, città Medaglia d’oro della Resistenza, continua a mantenere un viale intitolato a quel feroce responsabile di stragi di uomini donne e bambini di nome Enrico Cialdini, che si comportò al tempo dell’annessione al Regno del meridione d’Italia nello stesso modo in cui i criminali nazisti operarono nella seconda guerra mondiale a Monchio e a Marzabotto. C’è allora da capire – continua Giovanardi – e lo ha fatto da par suo anche Vittorio Sgarbi, intervenendo a favore della lapide a ricordo dei Duchi, a quale patrimonio ideologico si abbeverino in Piazza Grande. A pensar male si fa peccato... ma non c’ entra per caso il fatto che Modena sia l’unico capoluogo di provincia in Italia dove dal 1945 in avanti il sindaco è stato sempre espresso da un solo partito, quello comunista, che nei decenni ha cambiato ripetutamente nome ma non evidentemente il settarismo ideologico?"