Ancora violenza in autostazione. Tre minori picchiano un coetaneo. Fermati dalle pattuglie antibullismo

Era nell’aria purtroppo: i genitori temevano che, con l’inizio delle scuole, sarebbero riprese anche le aggressioni ai danni degli studenti, e così è stato.

Il presidio quotidiano garantito dalla polizia di Stato e dalla Polizia locale, in servizio con le pattuglie antibullismo, ha però permesso in sole 24 ore di fermare gli autori di un’aggressione e anche di individuare un gruppo di minori ‘sospetto’, trovato in possesso di una mazza.

L’episodio più grave nel primo pomeriggio di ieri quando, in autostazione appunto, si sono registrate ennesime scene di violenza.

Tre ragazzi minorenni sono stati fermati dalle pattuglie della Polizia locale dopo aver picchiato un quarto giovane, anche lui minorenne.

L’intervento immediato degli agenti ha permesso di sedare l’episodio violento e identificare i tre: uno di loro, che aveva con sé i documenti, dopo l’identificazione è stato affidato ai propri genitori, chiamati sul posto.

Gli altri due sono stati portati al Comando di via Galilei e lì, una volta identificati e redatti gli atti necessari, sono stati riaffidati ai genitori.

Per quanto riguarda il giovane aggredito, ha fortunatamente riportato lievi ferite: sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso.

Sulle dinamiche dell’episodio e le responsabilità delle persone coinvolte sono in corso le indagini della Polizia locale.

Lunedì mattina l’intervento congiunto della Polizia locale e della polizia di Stato, sempre in stazione delle corriere, aveva permesso di identificare un gruppo di cinque minorenni, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, che stazionavano nella zona: uno era stato trovato in possesso di una mazza da baseball.

I giovani sono stati accompagnati in questura per ulteriori accertamenti e poi riaffidati alle famiglie. Ora la posizione del minorenne sorpreso con la mazza è al vaglio della Divisione Anticrimine. I controlli sono volti proprio ad evitare episodi di bullismo e violenza, soprattutto dopo l’aggressione che si è verificata dinanzi a due scuole nei giorni scorsi.

Era venerdì scorso, ad anno scolastico appena avviato, quando, al termine delle lezioni, tra gli istituti Wiligelmo e Guarini si è verificata l’ennesima aggressione da parte di giovani ai danni di altri giovani.

Pare che gli autori siano ragazzi di altri istituti che, una volta selezionate le vittime, le hanno prese a schiaffi per poi farsi consegnare magri bottini: qualche spicciolo e non è chiaro se cuffiette o cellulari.

Una situazione che continua a preoccupare, nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi delle forze dell’ordine e del sindaco. Proprio in occasione della festa della polizia, lunedì scorso, il questore, Lucio Pennella, ha assicurato che il fenomeno è noto e monitorato.

Si sta facendo il possibile per prevenire questi raid davanti agli istituti scolastici, ha ribadito il sindaco Massimo Mezzetti, pur nei limiti degli organici della Polizia locale.

Lo stesso primo cittadino ha annunciato l’idea di rafforzare il ruolo degli school tutor. Una richiesta che andrebbe incontro alle richieste di Antonella Bernardo, coordinatrice del controllo di vicinato ‘Oltre le Mura’. "Anche oggi (ieri, ndr) questi ragazzi si sono radunati tra le corsie 2 e 3, poi pugni e fuggi fuggi Occorre lavorare e non abbassare mai la guardia – rimarca Bernardo –. I tutor dovrebbero essere presenti sia all’esterno degli istituti, sia in autostazione: ci sono due orari ben mirati da tenere monitorati, dalle 13.15 e dalle 14.15".

Valentina Reggiani