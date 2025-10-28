Ancora violenza nelle scuole. Schiaffi tra due ragazzine al Sigonio. Spunta anche un paio di forbici

Pare che gli screzi tra le due ragazzine andassero avanti da tempo. Per motivi sconosciuti avrebbero iniziato a litigare e ad offendersi fino a ieri quando, tra i corridoi del liceo Sigonio, si è scatenata l’aggressione: due studentesse, infatti, si sono affrontate durante l’ora dell’intervallo dinanzi allo sguardo spaventato di compagne e compagni. Le due, 15 anni, si sarebbero affrontate a suon di schiaffi fino a che una ha estratto un paio di forbici con il quale avrebbe poi tagliato una ciocca di capelli all’altra. Grazie all’immediato intervento del personale scolastico prima, e degli agenti della Volante poco dopo, tutto si è risolto per il meglio.

L’ennesimo e preoccupante episodio di violenza all’interno di un istituto scolastico si è verificato ieri mattina intorno alle 10.30. Fortunatamente nessuna delle due minori è rimasta ferita ma resta l’amarezza per una situazione che comunque è emblema di un disagio giovanile dilagante. Pochi giorni fa, infatti, prima al Barozzi, nella sede di via Monte Kosica e poi all’Ipsia Ferrari di Maranello ignoti hanno nebulizzato spray al peperoncino nei corridoi degli istituti scolastici. Il ‘risultato’ della grave azione messa a segno da studenti minorenni, forse non troppo ‘interessati’ ai rischi e ai disagi legati alle loro azioni, è stato quello di decine di studenti intossicati, con relativo intervento massiccio di ambulanze e forze dell’ordine.

Nei giorni scorsi sono andate poi in scena risse nei pressi dell’autostazione – che hanno visto coinvolti sempre studenti minori – ma anche rapine e pestaggi all’esterno degli istituti. Ieri, appunto, le protagoniste della vicenda sono state due 15enni che pare da tempo nutrissero a vicenda dissapori, legati a questioni personali. Si sarebbero già offese in diverse occasioni negli ultimi giorni per poi sfogare ieri la propria violenza nei corridoi del liceo. Schiaffi, pugni ma, il gesto più grave è stato sicuramente quello dell’utilizzo di un paio di forbici da parte di una delle ragazze: con le stesse, infatti, avrebbe tagliato alla ’rivale’ una ciocca di capelli. All’arrivo delle Volanti entrambe le studentesse si sono recate poi con i rispettivi genitori in questura. A chiarire quanto accaduto ieri mattina è stata poi la dirigente scolastica, dottoressa Cristina Mirabella.

"Durante il primo intervallo si è verificato un acceso diverbio tra due studentesse all’interno dell’istituto – conferma la preside –. La situazione è stata immediatamente individuata dal personale scolastico e dai docenti di sorveglianza ed è stata riportata alla calma in pochi istanti, nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza previste.

Per garantire la massima tutela di tutti gli studenti e del personale, è stata prontamente allertata la polizia di Stato, intervenuta sul posto con due Volanti per effettuare le verifiche del caso. Il nostro liceo – dichiara Mirabella – è da sempre attento a mantenere un clima sereno e rispettoso all’interno della comunità scolastica. Episodi come questo, seppur isolati, ci spronano a rafforzare ulteriormente le attività di prevenzione e di educazione alla gestione dei conflitti, affinché i nostri studenti possano vivere la scuola come un luogo sicuro e accogliente".

La preside ha sottolineato poi come la scuola stia collaborando con le autorità per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Verranno valutati eventuali provvedimenti disciplinari. "Desidero rassicurare famiglie e studenti: l’impegno di tutta la comunità scolastica per garantire la sicurezza non verrà mai meno. Continueremo a lavorare per promuovere il dialogo, il rispetto reciproco e la responsabilità individuale", conclude la dirigente.[/EMPTYTAG]