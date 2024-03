"Andate a votare, questo è il vostro momento"

Meno di ventiquattro ore alle primarie del centrosinistra: l’appuntamento è per domani, dalle 8 alle 20, in una delle 11 sezioni approntate dai volontari. Saranno i cittadini a scegliere chi, tra Riccardo Righi e Giovanni Taurasi, sarà il candidato sindaco che sfiderà la destra alle elezioni amministrative di giugno. Possono votare tutte le persone che abbiano compiuto 16 anni di età, siano residenti sul territorio comunale e si dichiarino sostenitori di uno dei partiti della coalizione di centrosinistra. Chi non è iscritto alle liste elettorali (perché minorenne o sedicenni e/o privo di cittadinanza con permesso di soggiorno) potrà votare nella sede elettorale Carpi 1 previa pre-registrazione nella sede del Comitato Organizzatore (via don Davide Albertario, 42) o, entro oggi alle 12, sul sito. "Il grande giorno è alle porte – commenta la segretaria cittadina del Pd Daniela Depietri –. Sarà una grande festa della democrazia e della partecipazione, e dunque della libertà. In queste settimane entrambi i candidati e i loro sostenitori si sono attivati per coinvolgere al massimo i cittadini/e di ogni età e condizione, ascoltando, confrontandosi, proponendo. Vorrei rivolgere un accorato appello alle persone che, in queste ore, sono ancora indecise se venire a votare o meno: fatevi avanti, è il vostro momento. Non lasciate che siano altri a decidere al vostro posto".

A lanciare un appello sono anche i due candidati: "Mi rivolgo alla nostra comunità politica – afferma Riccardo Righi-: Carpi ha bisogno di noi, della nostra passione e competenza, ha bisogno della nostra energia e voglia di fare bene, di risposte profonde e articolate. Di concretezza, esperienza e senso pratico. Sono pronto a dare tutto me stesso per il futuro che Carpi merita. Non lo siamo ancora, ma Carpi deve pensare e agire da Capoluogo. Votami e facciamo crescere Carpi, che sia protagonista e ricca di opportunità e slancio. Coloriamo insieme il suo sviluppo".

"Carpi ha bisogno di curarsi di più – è l’appello di Giovanni Taurasi – e noi di averne cura: maggiore attenzione a sicurezza, sia con le forze dell’ordine che attraverso la coesione della comunità, a un rapporto più equilibrato tra verde e cemento, fino agli spazi, anche sportivi, per i giovani, senza dimenticare la salute e la casa. Carpi deve uscire dall’isolamento di questi anni: a chi dice dice "questo non si può fare", il politico risponde alzando il telefono e tessendo una rete di relazioni capace di rendere possibili gli obiettivi più ambiziosi. Aboliamo dal vocabolario la frase ‘Abbiamo sempre fatto così’. Dobbiamo cambiare, sennò ci cambia la destra alle elezioni!"

Maria Silvia Cabri