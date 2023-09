Anderson, Hadley,. Mertens in concerto

Laurie Anderson, Tony Hadley e Wim Mertens: sono i tre eccezionali musicisti con cui si completerà la stagione del Teatro Comunale di Carpi: tre nomi di fama mondiale che, con il già annunciato concerto gospel pre-natalizio formeranno lo straordinario poker della rassegna “L’altra musica”. Il 16 novembre Laurie Anderson con la band Sexmob in “Let X=X”; 21 dicembre il Coro Gospel dello Stato della Virginia ; il 23 febbraio 2024 Tony Hadley in “Mad about you”; 13 aprile Wim Mertens in “Voice of the Living – War Requiem”.