Andò porta Bergman allo Storchi: "’Sarabanda’, un inferno familiare"

È una danza di sentimenti e di risentimenti la ’Sarabanda’ che Ingmar Bergman portò sullo schermo nel 2003, in quello che è considerato il suo film - testamento, "un universo di ferite e di rancori che venne girato con una telecamera digitale ma che fin da subito mi è sembrato anche uno straordinario lavoro teatrale", spiega il celebre regista Roberto Andò, direttore del Teatro di Napoli, che firma la messa in scena del testo di Bergman che vedremo da domani a domenica 13 aprile al teatro Storchi di Modena. Alla ribalta un cast di grandi protagonisti, Renato Carpentieri e Alvia Reale (che interpretano i personaggi che nel film furono di Erland Josephson e Liv Ullmann) con Elia Schilton e Caterina Tieghi. La sarabanda era una danza per coppie che addirittura venne ritenuta lasciva nella Spagna del XVI secolo: in ogni movimento ‘dialogano’ due strumenti musicali. Allo stesso modo, la ’Sarabanda’ di Bergman è composta da dieci scene nelle quali, di volta in volta, si avvicendano due dei quattro personaggi della storia. Johan è un vecchio scorbutico e amaro che si è ritirato su un’isola: abita accanto al figlio musicista Henrik che a sua volta ha una figlia, Karin, violoncellista. Quando Marianne, ex moglie di Johan, andrà a fargli visita dopo 35 anni, riemergeranno conflitti devastanti. "È una pièce familiare. Di un inferno familiare", sottolinea Roberto Andò.

La potremmo definire una danza crudele?

"Molto crudele, con quel tono impietoso che hanno le culture non latine. Ogni lavoro diventa una ferita che sanguina, ogni parola vuole annichilire, distruggere l’altro. Tutto questo era già presente in ‘Scene da un matrimonio’ anche se non credo che ‘Sarabanda’ sia veramente un sequel di quel film".

Perché?

"I personaggi di questo lavoro sono ‘nati’ in un preciso momento della vita di Bergman. Quando girò ‘Sarabanda’ aveva 85 anni e infatti in questo lavoro tutto ruota attorno al senso della fine. Johan, il protagonista, cerca di dare un senso alla sua fine e il ritorno della moglie innesca un meccanismo di ricapitolazione della vita, un bilancio su cui si innestano i ‘conti aperti’ con il figlio e la nipote".

Contano le parole, ma anche i silenzi?

"Assolutamente sì. Ognuno dei personaggi dice cose, ma dietro le sue parole sembrano emergerne altre. C’è tutto un ‘non detto’ che Bergman affida soprattutto alla musica che è un’altra protagonista della pièce. La musica, come la ‘Sarabanda’ di Bach, ha la funzione di raccontare ciò che la parola non può dire".

Questo è un lavoro cinematografico che approda al teatro, e lei stesso è regista di teatro e di cinema: ricordo per esempio ’La stranezza’ e ’L’abbaglio’ con Toni Servillo e Ficarra e Picone. Come fa incontrare questi due ‘mondi’?

"In questo spettacolo ho voluto espressamente farli dialogare ma senza tradire il teatro, quindi con mezzi squisitamente teatrali. Nel cinema ho a disposizione l’inquadratura che mi consente di fare un primo piano oppure un campo totale: con lo scenografo Gianni Carluccio abbiamo studiato un gioco di quinte e di pannelli che possono stringersi sui personaggi, come per dare l’impressione della ripresa cinematografica e creare un’attenzione particolare su un dialogo o un momento".

Quale ‘morale’ ci lascia questa ’Sarabanda’?

"Se ci affidassimo soltanto alla ‘lettera’ del testo di Bergman, saremmo di fronte a un profondo pessimismo. Tuttavia io credo che questo pessimismo radicale si rovesci in una fame d’amore che questi personaggi esprimono e che genera empatia verso di loro. Il testo originale si concludeva con un epilogo parlato: io ho preferito invece chiudere lo spettacolo con un’azione in cui domina quello che è il filo sottile che lega tutte le scene, ovvero l’angoscia, un tema bergmaniano per antonomasia. Si realizza una tensione drammatica che alla fine assume un senso catartico".