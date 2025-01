Andrea Bortolamasi: "Ex Sant’Agostino, è arrivato il momento di pensare ai contenuti"

Marchetti

Piazza Roma sarà il ‘cuore’ dell’estate modenese con un ampliamento della rassegna ’Notti ducali’ che durerà almeno una settimana e altre serate di spicco. All’ex ospedale Sant’Agostino saranno pronti i nuovi Musei universitari con il Teatro anatomico, primi spazi della tanto attesa (e più volte anticipata) cittadella della cultura. E in primavera, dal 7 al 13 aprile, nascerà anche l’AlberiFestival, primo festival di architettura dedicato agli alberi che trae ispirazione dalle ricerche di Cesare Leonardi e Franca Stagi, e ha ottenuto il sostegno del Ministero della Cultura.

Sono alcune delle novità che l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi anticipa al Carlino: "Uno degli aspetti di Modena che apprezzo di più è la sua curiosità – dice –. È una città che chiede tante iniziative e appuntamenti, sa cogliere la pluralità di linguaggi, dalla musica alle sperimentazioni visive, e soprattutto partecipa sempre con entusiasmo a ogni nuova proposta".

Assessore, lei è il trait d’union fra la giunta Muzzarelli e quella Mezzetti. Com’è lo stato della cultura a Modena?

"Non mi piace dare giudizi, lavoriamo sempre per migliorare ma non si può non notare la vitalità e vivacità che contraddistingue questo mondo: basti pensare ai nostri teatri che sono ai vertici delle classifiche nazionali per qualità ed eccellenza. Ma queste altezze non si raggiungerebbero se non ci fosse una solida base creativa, e a Modena esiste un robusto tessuto fatto di istituti culturali, di associazioni e organizzazioni su cui si fonda l’ecosistema della cultura. Tutto questo va tutelato e rafforzato".

In che modo?

"Continuando a investire sulla formazione, per avvicinare sempre più persone alla cultura (penso al lavoro di musei, bibioteche e Centro musica), e anche sulla produzione culturale, sostenendo quelle organizzazioni che progettano e creano, come il Teatro dei Venti, Amigdala, Drama, Sted, la Gioventù musicale, gli Amici della musica, Grandezze & Meraviglie, per citarne alcune. E poi occorre un impegno costante sulla partecipazione: la città ha bisogno, sì, di emozionarsi per un evento, ma deve garantire anche la tenuta complessiva del sistema culturale. Non toglierei mai un euro a chi fa cultura tutti i giorni per riversarlo su un evento singolo che finisca per lasciare poco".

Non trova tuttavia che a Modena manchino i ‘grandi eventi’, per esempio nell’ambito della musica pop o delle mostre?

"Gli eventi esistono: il Capodanno con Skin ha richiamato pubblico da molte città. E sono grandi eventi anche il Festival filosofia, Dig, festival sul giornalismo investigativo, Mutina Boica, rievocazione storica che richiama 60mila persone al parco Ferrari. Verso fine gennaio saremo in grado di dare tutto il calendario di questa ‘città dei festival’. Pensiamo anche a qualche evento estivo al parco Novi Sad, sul lato tribuna o presso la tenda, e in largo Sant’Agostino: l’estate comunque non dovrà concentrarsi solo in centro storico per tutelare la socialità, l’incontro, l’inclusione".

E le mostre?

"Le nuove sale del Palazzo dei Musei, che abbiamo inaugurato nel 2024, stanno riscuotendo grande interesse anche da parte di soggetti esterni che, come è avvenuto per ‘Dalì Universe’, possono pensare di organizzare qui a Modena eventi espositivi di rilievo. L’ente pubblico, con le sue risorse, non può fare tutto ma può ampliare la collaborazione con i privati che vogliano investire. Per parte nostra, noi cerchiamo di fornire spazi e competenze all’altezza".

Siamo città Unesco...

"Esatto, e lo siamo sia per i tesori patrimonio mondiale dell’umanità, sia per le media arts. Anche quest’anno lavoreremo per valorizzare sempre più il sito Unesco e i musei, intrecciando la loro storia con le nuove forme creative digitali che si aprono al futuro". Fondazione Ago ha ‘assorbito’ anche la Fondazione Arti Visive. Però, per alcuni, ‘Ago’ è ancora un oggetto misterioso o indefinito...

"Quello dell’ex Sant’Agostino è l’investimento più importante degli ultimi anni: forse talora si è data più evidenza ai mattoni rispetto ai contenuti ma adesso che l’apertura si avvicina (e quest’anno saranno pronti i primi spazi) è possibile darvi forma compiuta, insieme alla Fondazione di Modena e all’Università. Io credo molto in questo progetto: il Sant’Agostino dovrà essere un hub culturale, sede di mostre, centro di formazione e spazio aperto per la città e la cultura. Lo immagino come il CaixaForum di Barcellona, un’ex fabbrica di tessuti convertita a centro di cultura, permeabile a stimoli e idee".

Durante questo 2025 scadranno anche i contratti dei due direttori dei grandi teatri modenesi, Aldo Sisillo al Comunale e Valter Malosti a Ert. Cosa accadrà?

"Io posso soltanto rimarcare come il Comunale ed Ert si siano posizionati ai massimi livelli della proposta culturale italiana, e di questo va dato merito a chi dirige queste strutture. Ovviamente poi sulle nomine ci si confronterà".