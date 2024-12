Andrea Corsini chiude il mandato al Cimone: inaugurata la stagione sciistica 2024/25

Per il suo ultimo giorno da Assessore regionale, Andrea Corsini ha scelto le piste del Cimone dove ieri è stata inaugurata la stagione sciistica 2024/25. "Ho voluto terminare il mio incarico – ha detto Corsini– nel solito posto dove lo iniziai, dieci anni fa". Una scelta simbolica, molto apprezzata in loco, dove a Passo del Lupo ieri si sono ritrovati amministratori dei comuni del Cimone e il presidente del Comprensorio Luciano Magnani.

"Siamo riconoscenti all’assessore Corsini: posso dire che sia stato l’unico che nei miei 40 anni di attività nel mondo dello sci ha sempre dimostrato un grande attaccamento al settore turistico invernale dell’Appennino emiliano-romagnolo". Appennino che oggi vivrà l’inizio anticipato della stagione sciistica con neve fresca abbondante e paesaggi mozzafiato, come non avveniva da 5 anni. "Un panorama stupendo – ha aggiunto Corsini – che io ’uomo di mare’ apprezzo moltissimo, tanto da ritenere il Cimone come la mia seconda casa".

La presenza dell’assessore regionale allo sport e altre deleghe è stata occasione per gli amministratori locale per ringraziarlo per l’attenzione e gli investimenti regionali in questi anni a supporto del settore su cui ruota l’economia montana. "Impegno – prosegue Corsini– che penso continuerà con la nuova Giunta regionale. Non vi sono alternative importanti al settore dello sci, bisogna quindi continuare a creare le condizioni più idonee a chi vuol praticare questo sport: se nelle nostre stazioni con impianti di risalita non vi fossero condizioni d’innevamento ottimale, l’appassionato non verrebbe qui e andrebbe sulle Dolomiti. Ben vengano anche le iniziative collaterali allo sci, che resta il perno del settore. E in giornate come queste, è una gran bella esperienza poter sciare in questa zona".

In questi dieci anni Andrea Corsini ha visitato tutti i centri appenninici modenesi, ha superato momenti difficili per l’economia locale negli anni del Covid ed in quelli senza neve, ha agevolato la costruzione di nuovi impianti ed attrezzature. "Oggi si vedono i risultati – conclude Luciano Magnani – con stazioni all’avanguardia, dotati di attrezzature e impianti d’innevamento di prim’ordine. Siamo quindi tutti pronti ad una stagione che parte con 70 cm di neve fresca sulle piste, con tutti gli impianti in funzione e condizioni meteo strepitose".

Sul sito cimonesci.it tutti gli aggiornamenti sulle piste aperte. Già da ieri intanto è partita la stagione sciistica alle Piane di Mocogno: "Grazie al lavoro del nostro fantastico staff e alle condizioni climatiche a dir poco meravigliose siamo stati in grado di aprire in tempo record tutti i dieci anelli del Centro federale Fondo di Lama Mocogno. Per conoscere lo stato delle piste in tempo reale visitare la pagina: www.centrofondolamamocogno.it/piste/".

Sci nordico da domani possibile alla La Scuola Sci Boscoreale di Piandelagotti (Frassinoro): "Siamo felici di annunciare da sabato l’apertura del Centro Fondo Boscoreale, Scuola sci e Noleggio, con alcune novità (per informazioni 3496055454)".