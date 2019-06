Modena, 15 giugno 2019 - E' finito fuori strada con lo scooter, facendo un volo nel fossato che non gli ha lasciato scampo. E' morto così Andrea D'Antonio, 41enne di Soliera venerdì sera alle 21.30 in strada Albareto a Modena.

Ferita anche la donna di 51 anni che era con lui: è stata ricoverata a Baggiovara. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, lo scooter con a bordo l'uomo e la donna viaggiava verso Albareto e, per cause in via di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote in curva. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. D'Antonio è morto sul colpo.