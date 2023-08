Andrea nell’Olimpo della moda: nuovo manager digitale di Valentino

La celebre maison di alta moda Valentino? Da oggi, parla anche un po’ modenese. Andrea Cappi, 48 anni, vignolese da sempre, da alcuni giorni è stato inserito nel management team in qualità di responsabile dell’e-commerce e dell’omnicanalità del marchio. Nel ruolo di Chief e-Commerce & Omnichannel Officer, ha il compito di rafforzare la presenza digitale di Valentino in tutto il mondo. Il Carlino lo ha raggiunto proprio alla vigilia di questa nuova avventura, che operativamente decollerà a settembre. Valentino dal 2012 è di proprietà del fondo della famiglia reale del Qatar (Mayhoola); da pochi giorni il prestigioso gruppo Kering (proprietario anche di Gucci, Saint Laurent, etc..) è entrato in Valentino con una quota del 30%. Andrea Cappi, dopo essersi laureato in Ingegneria all’Università di Modena nel 2000 e avere conseguito un Master alla University of Exeter, è entrato in Accenture, società di consulenza strategica presso l’ufficio di Londra. Successivamente ha lavorato per CRIF, società di analisi di informazioni creditizie, presso gli uffici di Stoccolma e di Atlanta. Nel 2007 entra a far parte del management team di Yoox Group, società bolognese di vendita di abbigliamento online "nata nel 2000 – spiega Cappi – dal genio di Federico Marchetti". Yoox è stata la prima start-up italiana arrivata a valere 5,3 miliardi di euro. Marchetti, "al quale sarò sempre grato dal momento che mi ha aperto un mondo inesplorato e mi ha insegnato una professione allora inesistente", è stato e continua ad essere una personalità di grande rilievo in campo internazionale: non a caso è stato l’unico italiano invitato alla incoronazione di Re Carlo III insieme al Presidente Sergio Mattarella. Oggi è il Chairman della fondazione del Re Carlo III. Dopo Yoox Andrea Cappi ha fatto parte del management team di Liu Jo e Max Mara Group con la responsabilità delle vendite online, dei progetti digitali e direct-to-consumer di gruppo. Nell’ultimo anno si era staccato dal mondo della moda per ricoprire l’incarico di amministratore delegato di Dr. Max Italia, seconda catena di farmacie in Europa. Il richiamo del mondo dell’haute couture però è stato troppo forte quando "pochi giorni fa – prosegue – sono arrivati l’azienda e il progetto al quale non si può dire di no. Valentino è sempre stato infatti uno dei miei brand favoriti". Alla domanda se prevede un trasferimento definitivo a Milano o in qualche altra parte del mondo, Andrea risponde secco: "Mai. Amo troppo Vignola e ci tornerò tutti i fine settimana, così come facevo quando abitavo a Londra e Stoccolma". Questo suo attaccamento alle radici spiega anche il rapporto di gratitudine e affezione che, dice, "provo nei confronti di tutte le esperienze lavorative e soprattutto di tutte le persone che ho avuto la fortuna ed il beneficio di incontrare sulla mia strada". m.ped.