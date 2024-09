Andrea Parenti, chiesa gremita a Modena per ricordarlo: “Vuoto incolmabile” Il pilastro del settore marketing del Modena Volley proprio il 9 settembre avrebbe compiuto 54 anni. Nel giorno del suo compleanno tutta la città si è riunita in San Giovanni Bosco al fianco dei genitori, Maria Carafoli e Renato, a testimonianza del grande vuoto che Andrea ha lasciato nel mondo dello sport e non solo