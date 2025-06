Andrea Sottil nuovo allenatore del Modena: annuncio ufficiale atteso oggi

Non ci sarà bisogno del cardinale protodiacono, quello che annuncia il celeberrimo Habemus Papam. Per l’annuncio che si attende per oggi, almeno si spera che non venga ancora procrastinato, ovvero quello del certamente più profano ‘habemus mister’, basterà una nota via social dell’ufficio stampa del Modena. Rispetto a quello che segue sempre la fumata bianca del famoso comignolo di piazza San Pietro, questo annuncio non si porterà dietro un alone di incertezza dell’ultimo minuto: il nome del successore di Paolo Mandelli, che come novello Cincinnato, è rientrato a guidare la squadra Primavera, è ormai noto e corrisponde al nome di Andrea Sottil. Il tecnico di Venaria Reale, sotto la lente di ingrandimento della società canarina già dai tempi in cui si inseguiva una rosa di altri veri o presunti candidati alla panchina gialloblu, dovrebbe già avere la stilografica in mano per vergare la sua firma su un contratto che con tutta probabilità sarà biennale, chissà se con una opzione per un eventuale terza stagione.

Le limature di queste ultime ore sarebbero da ricercare sulla composizione dello staff che seguirà il tecnico in questa avventura all’ombra della Ghirlandina; con tutta probabilità Sottil si porterà dietro i suoi fedelissimi, e al settore giovanile rientreranno, oltre a Mandelli, anche Rossi e Fontanesi. Il nodo principale riguarderebbe Michele Troiano, che potrebbe essere anche lasciato libero. Ma anche questi sono particolari che verranno svelati nella prossime ore. Ore, e non giorni, perchè l’inizio della nuova stagione incombe, e con la firma di Sottil verrà comunicato, a stretto giro di posta, anche le date del ritiro, che per il tredicesimo anno consecutivo sarà a Fanano. Dall’inizio dei lavori al mercato il passo sarà breve, e certamente nei colloqui il tecnico ex Samp avrà fornito ad Andrea Catellani sufficienti indicazioni compatibili con il modulo che intenderà adottare. Sottil è convinto fautore del 3-5-2, ma si sa che non disdegna, da sempre avere un trequartista. Detto ciò, il primo nome che viene in mente è quello di Antonio Palumbo, che pur legato al Modena ancora per tre stagioni, è sin dai tempi del mercato dello scorso gennaio oggetto del desiderio di diverse società. Detto ciò, Sottil potrebbe avere in mente di costruire la squadra attorno al talento di Scampia, che rimane indiscutibilmente uno dei migliori giocatori della serie cadetta. Ma anche queste sono supposizioni: se tutto andrà come deve andare, dovrebbero essere imminenti le prime parole di Sottil da mister del Modena. E finalmente qualche certezza l’avremo anche noi.

Alessandro Bedoni