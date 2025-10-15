"Andremo a Palermo con le nostre ‘armi’"

Con due attacchi così massicci e potenzialmente prolifici (quello del Modena lo è già, con 13 reti, mentre il Palermo è fermo a 9) aspettiamoci possa essere la giornata dei portieri, al "Barbera". L’avvio di stagione di Leandro Chichizola ha già confermato la bontà della scelta estiva di Catellani, convinto di dover inserire esperienza e abilità tecnica in un ruolo cardine per il gioco di Sottil: "A La Spezia, da giocatore, ho conosciuto Catellani e da qualche anno mi chiedeva di venire a Modena – ha raccontato a ‘Gialli di Sera’ – questa estate le due società hanno trovato un accordo e ho scelto di venire. Mi sto trovando bene, ho trovato una città amante del calcio e della squadra, tranquilla e nella quale vivo sereno. Sottil lo avevo affrontato da avversario e sapevo con lui si lavorasse in questo modo, stesso si dica per il preparatore dei portieri Tomei. Sono professionisti seri, attenti ai particolari e ai dettagli. A me piace parlare, credo sia importante per i difensori che ho davanti e per tutti i compagni, piano piano ci stiamo conoscendo tutti. I miei lanci lunghi? Ci sono momenti e momenti. Serve capire quando è il caso di farli e quando, invece, è più opportuno giocare a seconda della pressione degli avversari". Il calendario mette i canarini di fronte al primo scontro per il vertice, a Palermo.

Vetta conquistata fin qui meritatamente ma per i voli pindarici è ancora presto: "Abbiamo lavorato bene sin dal ritiro estivo – ha continuato il portiere – le nostre idee sono chiare, vorremmo essere protagonisti e lasciare il segno. A Palermo andremo con le nostre armi per provare a fare la nostra partita, loro in casa sono ancora più forti e hanno giocatori di spessore. Resta comunque una gara da tre punti come le altre, la affronteremo così. Palumbo? L’ho conosciuto prima che andasse via, è un bravo ragazzo. Farà di tutto per difendere i colori rosanero, dovremo limitarlo". La storia di Chichizola fonda le sue radici nell’affascinante romanzo del River Plate, lì dove è cresciuto da giovanissimo: "Sono arrivato a 13 anni – ha raccontato – e nell’ultimo anno ho vinto anche un campionato, fu una gioia immensa. Poi arrivò l’opportunità di avere la cittadinanza italiana grazie al mio bisnonno di origini liguri. Giocare insieme a Buffon al Parma fu uno dei motivi per i quali scelsi i ducali, non c’è stato nessuno come lui e per me è stato una esperienza unica vederlo nel quotidiano. In Argentina ho apprezzato Carrizo".

Alessandro Troncone