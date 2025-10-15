"Andremo a Palermo con le nostre ‘armi’"

Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Modena
15 ott 2025
ALESSANDRO TRONCONE
Cronaca
Chichizola: "Loro molto forti in casa, proveremo a giocare come sappiamo. I miei lanci lunghi? Quando serve. Buffon il mio maestro"

Leandro Chichizola, portiere argentino naturalizzato italiano, grazie ai nonni di origini liguri. E’ cresciuto nel River Plate

Con due attacchi così massicci e potenzialmente prolifici (quello del Modena lo è già, con 13 reti, mentre il Palermo è fermo a 9) aspettiamoci possa essere la giornata dei portieri, al "Barbera". L’avvio di stagione di Leandro Chichizola ha già confermato la bontà della scelta estiva di Catellani, convinto di dover inserire esperienza e abilità tecnica in un ruolo cardine per il gioco di Sottil: "A La Spezia, da giocatore, ho conosciuto Catellani e da qualche anno mi chiedeva di venire a Modena – ha raccontato a ‘Gialli di Sera’ – questa estate le due società hanno trovato un accordo e ho scelto di venire. Mi sto trovando bene, ho trovato una città amante del calcio e della squadra, tranquilla e nella quale vivo sereno. Sottil lo avevo affrontato da avversario e sapevo con lui si lavorasse in questo modo, stesso si dica per il preparatore dei portieri Tomei. Sono professionisti seri, attenti ai particolari e ai dettagli. A me piace parlare, credo sia importante per i difensori che ho davanti e per tutti i compagni, piano piano ci stiamo conoscendo tutti. I miei lanci lunghi? Ci sono momenti e momenti. Serve capire quando è il caso di farli e quando, invece, è più opportuno giocare a seconda della pressione degli avversari". Il calendario mette i canarini di fronte al primo scontro per il vertice, a Palermo.

Vetta conquistata fin qui meritatamente ma per i voli pindarici è ancora presto: "Abbiamo lavorato bene sin dal ritiro estivo – ha continuato il portiere – le nostre idee sono chiare, vorremmo essere protagonisti e lasciare il segno. A Palermo andremo con le nostre armi per provare a fare la nostra partita, loro in casa sono ancora più forti e hanno giocatori di spessore. Resta comunque una gara da tre punti come le altre, la affronteremo così. Palumbo? L’ho conosciuto prima che andasse via, è un bravo ragazzo. Farà di tutto per difendere i colori rosanero, dovremo limitarlo". La storia di Chichizola fonda le sue radici nell’affascinante romanzo del River Plate, lì dove è cresciuto da giovanissimo: "Sono arrivato a 13 anni – ha raccontato – e nell’ultimo anno ho vinto anche un campionato, fu una gioia immensa. Poi arrivò l’opportunità di avere la cittadinanza italiana grazie al mio bisnonno di origini liguri. Giocare insieme a Buffon al Parma fu uno dei motivi per i quali scelsi i ducali, non c’è stato nessuno come lui e per me è stato una esperienza unica vederlo nel quotidiano. In Argentina ho apprezzato Carrizo".

