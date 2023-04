"Andrò a piedi da Roma fino a Zocca"

Il giornalista modenese Giuliano Riva, di Zocca, da poco in pensione dopo decenni di lavoro a Roma al Corriere dello Sport, sta percorrendo a piedi i 446 chilometri che dividono la capitale dal suo paese natale. Zocca, ovviamente, vuole dire Vasco Rossi e Riva non è troppo lontano dalla storia del Kom: Massimo Riva, infatti, chitarrista di riferimento di Vasco e leader della Steve Rogers Band, scomparso nel 1999 ad appena 36 anni, è il fratello del giornalista-maratoneta. Giuliano Riva, spiega in una pagina il suo giornale che giorno per giorno riferirà dell’impresa del suo ex caporedattore, "ha un motto: chi si ferma è perduto" e così passo passo il neo pensionato tornerà nel suo paese. Percorrerà la via Francigena, storica strada romana che unisce Roma alle città del nord Europa, e il suo arrivo a Zocca è previsto per il 3 maggio dopo una ventina di giorni di cammino. Nel suo primo video il giornalista spiega: "A inizio mese sono andato in pensione dopo quasi quarant’anni di lavoro e ho avuto questa idea. Tornare a Zocca, dove ho vissuto i primi tredici anni della mia vita, dopo trent’anni di vita a Roma. Volevo fare questa camminata per i fatti miei, per pulirmi il cervello".

s.l.