Aneurisma, intervento miracoloso a Baggiovara (Modena): "Vinta la corsa contro il tempo"

Modena, 18 aprile 2023 – Un camionista di 58 anni si sente male a Finale Emilia, lontano da casa e dal suo Paese, la Bulgaria. L’equipaggio del 118 comprende subito la gravità della situazione e lo centralizza all’ospedale di Baggiovara, centro hub per le patologie tempo-dipendenti. Al Pronto Soccorso arriva in codice rosso: si comprende che l’uomo ha un’emorragia dovuta alla rottura del tripode celiaco, una delle più importanti branche dall’aorta addominale. Sono attimi concitati, ma il personale è abituato a lavorare in equipe su casi complessi. Il paziente è stato stabilizzato in Pronto Soccorso, con la presenza del rianimatore e del radiologo - mediante il posizionamento di un dispositivo endovascolare (il cosiddetto pallone aortico) - poi operato dai chirurghi vascolari, in seguito da quelli generali e d’urgenza. Infine, dopo due settimane di ricovero in Terapia Intensiva, è stato trasferito in Medicina Interna d’urgenza e ora è tornato nel suo Paese per completare la convalescenza. Sei le equipe coinvolte nella corsa contro il tempo.

Il paziente è infatti stato seguito con successo dal Team Emergenze di Baggiovara: il Pronto Soccorso, l’Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva, la Chirurgia Generale, la Chirurgia Vascolare, la Radiologia e Medicina Interna d’urgenza. "Questo caso – si sono complimentati i direttori generali di AUsl e Aou, Anna Maria Petrini e Claudio Vagnini – è davvero un ottimo esempio di gestione di un paziente critico in modo multidisciplinare; un’orchestra di professionisti con un unico spartito, rispettando tempi e ruoli con l’unico obiettivo: salvare la vita del paziente in pericolo".

"Il plusvalore in questo tipo di emergenze – spiega il dottor Geminiano Bandiera, direttore del pronto soccorso – è rappresentato dal lavoro di squadra polispecialistico che da sempre caratterizza il nostro operare in emergenza, a partire dall’intervento del 118. A questo approccio, ormai consolidato, si aggiunge l’acquisizione di nuove competenze tecniche quali l’utilizzo del pallone aortico e di strategie quali, in questo caso, la damage control surgery. Fondamentale la presenza all’Ospedale di Baggiovara di attrezzature come la Sala Ibrida, il Tromboelastografo, l’applicazione del Protocollo per Trasfusioni Massive, il coordinamento multispecialistico per interventi, la radiologia interventistica, la gestione rianimatoria secondo damage control. Questo approccio multidisciplinare e il lavoro di tutti in team ha consentito di recuperare una situazione che, in altri contesti, avrebbe avuto una prognosi infausta".

"Il medico rianimatore – ha aggiunto la dottoressa Elisabetta Bertellini, Direttore della Terapia Intensiva – è intervenuto in Pronto Soccorso su un quadro severo di emorragia interna causato da una rara patologia vascolare. La condizione clinica, da subito estremamente critica e refrattaria ai trattamenti rianimatori, è deteriorata rapidamente fino all’arresto cardiaco. Pertanto, è stata attuata in Pronto Soccorso una manovra salvavita per arrestare l’emorragia, attraverso l’inserimento di un particolare device in aorta toracica. Questa procedura ha consentito la ripresa dell’attività cardiocircolatoria e di conseguenza la possibilità di condurre il paziente in sala operatoria". A distanza di alcuni giorni l’uomo ha subito un ultimo intervento e tra poche settimane potrà riprendere una vita normale.