Anfiteatro e panchine tra gli alberi a CAMPOSANTO: aule all'aperto alla primaria

Camposanto tra i primi comuni a sperimentare il progetto di aule didattiche all’aperto per un’esperienza educativa innovativa, in cui le opportunità di apprendimento, sviluppo fisico e mentale, possano porsi in connessione con l’ambiente. Questa l’idea suggerita dai genitori della scuola primaria P. Giannone dell’Istituto comprensivo di San Felice. "Il progetto – spiega la presidente del Comitato Genitori della scuola Valentina Pasquini – è partito in piena pandemia insieme agli insegnanti, per rendere fruibili gli spazi all’aperto. Si è fatta una selezione di idee e si è pensato di fare qualcosa di più duraturo nel tempo per promuovere le lezioni all’aperto". L’outdoor rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui i bambini imparano e crescono. "Abbiamo pensato che il progetto – spiega la sindaca Monja Zaniboni – possa apportare benefici psicofisici agli alunni interagendo con l’ambiente e la natura. Così nel giardino della scuola primaria sono sorte due aule didattiche, ciascuna di oltre una ventina di sedute, una più classica, composta da una tensostruttura imponente al di sotto della quale ci sono delle panche e delle sedie, allestita già un anno fa, e l’altra decisamente più innovativa, a forma di anfiteatro, che ha di fronte una lavagna mobile mentre tra gli alberi di gelso abbiamo installato alcune panchine. Tutto realizzato con materiali naturali. Pensiamo che il vero cambiamento possa nascere da qui, poiché l’istruzione è l’arma più importante per cambiare il mondo. Questo obiettivo, come amministrazione, l’abbiamo condiviso col Comitato Genitori".

Il progetto, costato finora circa 46mila euro, non sarebbe stato possibile senza il contributo significativo di numerosi sostenitori privati, attraverso i quali si sono potuti raccogliere circa 8.000 euro, e del Comitato genitori, che ha concorso con altri 7.000. Fondamentale nella sua realizzazione l’apporto dato dall’ufficio tecnico del Comune col suo responsabile Michele Bastia, di Tecnica Verde, un’impresa del territorio, e dell’Istituto Comprensivo di San Felice, nella persona della sua dirigente Maria Paola Maini, che ha sostenuto attivamente il percorso del progetto in quanto "questa novità – spiega Maini – si muove in connessione col progetto avviato l’anno scorso di ’scuola diffusa’, non solo dentro la scuola ma estesa al territorio, dove si può fare insegnamento di tante discipline attraverso luoghi come il parco, il centro, le frazioni…".

Sabato mattina alle 10 la cerimonia inaugurale delle nuove aule.

Alberto Greco