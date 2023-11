Angeli custodi degli ammalati. Ospedali, tornano i volontari : "Diamo conforto a chi soffre"

Confortano e assistono i pazienti, fanno da tramite con le famiglie e il personale medico. Tornano in corsia i Volontari ospedalieri, angeli custodi nelle tre strutture di Policlinico, Baggiovara e Sassuolo, oltre alla casa residenza anziani Guicciardini di Modena. Erano rimasti fuori per tre anni e mezzo a causa del Covid. L’associazione non profit AVO, attiva dal 1986, conta sul territorio 250 soci, un centinaio dei quali attivi tra i letti degli ospedali e in servizi di volontariato nella sanità. "Abbiamo attivato in occasione del nostro ritorno un corso di formazione in partenza il prossimo 6 novembre – spiega il presidente dell’associazione Federico Fabbrocino – per noi è fondamentale per introdurre nuovi volontari in servizio". Si lavora su turni fissi settimanali, dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19, l’orario dei pasti: a ogni operatore ("sono delle età più diverse, dai 18 anni in su, uomini e donne") viene richiesto un impegno minimo di almeno due ore settimanali, "poi naturalmente c’è chi può essere più presente e chi meno". Il loro compito è portare sollievo nelle corsie, avvicinare i pazienti, far loro compagnia, chiacchierare, lasciar sfogare la sofferenza. Ma anche provvedere a disbrighi pratici come aprire la bottiglietta dell’acqua oppure il sacchetto delle posate. Preziosa l’attività di tramite con il personale medico e infermieristico, quando per esempio si avrebbe bisogno di un’assistenza maggiore, oltre che di fornire informazioni alla famiglia.

"Ci presentiamo a tutti, ma poi si nota chi ha bisogno di essere ascoltato e chi preferisce di no. Certo, la sfida è anche quella di riuscire a convincere i più silenziosi a non chiudersi nel loro dolore e lenirlo aprendosi: soprattutto nelle strutture protette ci sono tanti ospiti che non hanno nessuno con cui parlare, neanche un familiare". Molto importante anche definire i limiti delle attività per non incorrere in equivoci: "Non possiamo – puntualizza per esempio Fabbrocino – imboccare il paziente, somministrare farmaci, movimentare le persone ricoverate".

In apertura delle tre serate di corso "esordiamo dicendo che le persone presenti sono qui perché evidentemente hanno sentito il bisogno di aiutare gli altri, ma bisogna sempre saper dosare bene empatia ed emotività. Trasmettiamo i valori della nostra Associazione, le norme di igiene, i rapporti che si instaurano tra volontario e paziente e con il personale ospedaliero". Il corso si terrà il 6, l’8 e il 10 novembre dalle 18.30 alle 20 in sala Murialdo, presso l’Istituto Sacro Cuore in Viale Storchi 249 a Modena (info@avomodena.it, 334.8366637). Il 6 novembre è in programma ‘La storia e i valori di AVO’ con Fabbrocino e il vicepresidente Luigi Tardini, l’8 spazio a ‘Cura, ridi, ama: la relazione tra volontario e paziente’ con Cristina Braidi, consulente aziendale e formatore professionale, il 10 novembre ‘Princìpi di igiene e rapporti personali’ con Cecilia Pellicciari, dirigente professioni sanitarie Ausl Modena, Letizia Nava, docente Unimore e coordinatore infermieristico Ausl Modena, Elisa Barani, referente Prossimità e bioetica Ausl Modena’. Al termine del si svolgeranno colloqui e tirocini con tutor in affiancamento.

È chiaro che per far andare avanti le attività servono risorse economiche. "Le nostre fonti di finanziamento sono le quote associative, il 5Xmille (CF 01690080369) ed eventuali donazioni anche attraverso l’IBAN IT58A0200812930000003175688".