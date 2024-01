Angelica Li Il mistero della ragazza scomparsa

Angelica Li, ragazza di 13 anni che ha sconfitto la leucemia, scompare senza spiegazione dall’ospedale in cui è ricoverata. Nessuno sa cosa stia accadendo. Possibile sia stata rapita? È quello che si chiedono con apprensione parenti e inquirenti. In particolare, il padre, esule cinese che ha aperto una libreria in un quartiere storico di Milano. Il mistero si infittisce quando cominciano a girare voci sul fatto che nel reparto di oncologia pediatrica del noto ospedale siano state condotte sperimentazioni con farmaci non autorizzati. A far luce sull’inquietante vicenda è il romanzo ’Storia segreta di Angelica Li’ di Elena Salem che sarà presentato a Modena domani (alle 18) alla libreria Ubik. La scrittrice dialogherà con Daniela Ori, presidentessa dell’Associazione di scrittori modenesi ’I semi neri’. Laureata in Filosofia, Salem insegna scrittura creativa ed è fondatrice de ’Il piacere di raccontare’, una community di persone che condivide la passione per la lettura, la scrittura e la cultura. Ha iniziato la sua attività come giornalista al Corriere della Sera, ha fondato la casa editrice Bridge Edizioni ed è stata presidente di Aipe (Associazione Italiana Piccoli Editori). Il suo libro, capace di toccare le corde più profonde dell’essere umano, parla di vita, amore e speranza e mette il dito in una delle più terribili piaghe della società contemporanea: la tratta di esseri umani. Non a caso, sotto la Ghirlandina, il libro sarà presentato nel ’Giorno della Memoria’. Una data, quella della liberazione del lager di Auschwitz, divenuta simbolo assoluto di ogni forma di oppressione, dei diritti negati e dei diseredati di tutto il mondo.

Salem, può dirci cosa l’ha spinta a scrivere questo romanzo? I fatti narrati sono frutto della sua fantasia, ma si capisce che, alla base del racconto, c’è l’interesse per questioni ‘reali’ e urgenti che riguardano tutti…

"È vero. Sono oltre 200 milioni le persone, il traffico riguarda soprattutto donne e minori, che ogni anno vengono comprate e vendute per prostituzione, pedofilia e traffico di organi. La tratta, come ha più volte denunciato papa Francesco, tocca 175 paesi nel mondo, compreso il nostro. ll mio è un romanzo, comunque, non un saggio. Ci sono i buoni e i cattivi. Un tema drammatico di sottofondo. Ma ci sono anche personaggi positivi e storie d’amore. Insomma, è una storia positiva e vorrei che lasciasse nei lettori un senso di speranza verso un futuro migliore".

È la prima volta che viene a Modena?

"Non è la prima volta, ma non l’ho mai visitata con l’attenzione che meriterebbe e mi riprometto di farlo. Modena è una città bellissima e soprattutto accogliente. Ci sono venuta, accompagnando diverse volte mia madre al Policlinico e la disponibilità e la gentilezza che ho trovato sono straordinarie".

Come è arrivata a interessarsi di sperimentazioni cliniche, uno dei temi del suo libro?

"L’idea delle sperimentazioni cliniche mi è venuta, facendo volontariato in ospedale. È lì che ho scoperto che la maggior parte degli studi sui farmaci riguardano gli adulti. Quelle sui i bambini sono in proporzione poche perché riguardando un numero troppo piccolo di persone e quindi non sono interessanti dal punto di vista del ‘profitto’ per le case farmaceutiche".