Animali fantastici a Palazzo Pio, sabato il primo incontro

’Moderno bestiario’ è l’originale ciclo di conferenze organizzato dai Musei comunali di Carpi in occasione della mostra ’Animali fantastici. Unicorni e altre creature del Quattrocento a Carpi’, in corso nel Palazzo dei Pio: curato da Roberto Guidetti di UniMoRe in collaborazione con l’Unione Zoologica Italiana, ’Moderno bestiario’ proporrà quattro appuntamenti, di sabato pomeriggio, dedicati alla fauna reale e immaginaria. Il primo appuntamento è sabato, 15 aprile, alle 16 nella sala delle Vedute del Palazzo dei Pio quando è in programma ’Meravigliose creature: la zoologia tra illusione e realtà’, con il curatore Guidetti.