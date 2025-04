Animalisti in rivolta . Amputa la coda al cane, proprietario denunciato

Un gesto orribile e crudele. E’ quello commesso dal proprietario di un docile border collie nero che, senza alcun motivo, davanti agli occhi di cittadini sconvolti ha amputato di netto la coda al proprio cane, provocandogli gravissime sofferenze. L’episodio è avvenuto dinanzi ad un bar della città e subito il proprietario del locale ha avvisato le Guardie Zoofile dell’Oipa, arrivate immediatamente sul posto. L’uomo è stato denunciato. All’arrivo degli operatori ed operatrici Max, questo il nome del cane, un Border Collie mansueto e dolcissimo, è stato infatti trovato con la coda mozzata, ricoperto di sangue e in stato di shock. A ferirlo – hanno raccontato i testimoni - il proprietario dell’animale, appunto, in evidente stato confusionale forse a causa dell’assunzione di alcol. Lo stesso, all’improvviso - hanno spiegato i testimoni - ha estratto un grosso coltello dalle tasche per poi, davanti al bar, mutilare con crudeltà il proprio animale. Immediatamente portato dal veterinario, Max è stato medicato e sottratto al suo aguzzino, che ora risponde di maltrattamento di animali. Il cane è stato sottoposto a sequestro giudiziario e ora si trova al sicuro, anche se dovrà affrontare un periodo riabilitazione. "Con tutta probabilità, faticherà a fidarsi ancora dell’essere umano. Quello commesso dal proprietario è un gesto crudele, insensato e ingiustificabile – commenta Sara Ferrarini, Coordinatrice delle Guardie Zoofile dell’Oipa di Modena e provincia – che ha scosso tutti profondamente e che ha causato all’animale una sofferenza fisica e psicologica gravissima. La storia di Max è il simbolo della vulnerabilità degli animali di fronte a chi dovrebbe prendersene cura. Ci auguriamo che tempo, amore e attenzioni possano curare anche le ferite dell’anima di questo povero cane". L’Oipa interverrà nelle sedi opportune per tutelare Max e garantirgli una detenzione rispettosa del suo benessere e delle sue necessità e invita chiunque sia testimone di atti simili a non voltarsi dall’altra parte: "Denunciare è un dovere morale e un gesto di civiltà – sottolineano gli operatori. "Un’azione violenta, gratuita, feroce e criminale quella dell’uomo che a Modena ha tagliato di netto la coda al suo cane con un grosso coltello che portava con se’" commenta poi l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Aidaa. La stessa annuncia che presenterà denuncia contro l’uomo autore del reato, cosi come lo hanno denunciato altre associazioni e le forze dell’ordine. Gli animalisti chiedono poi che per reati cosi efferati venga previsto l’arresto anche in flagranza differita: "Perchè quanto successo è qualcosa di intollerabile e la persona che lo ha compiuto estremamente pericolosa a livello sociale".