Animazione estiva, si discutono i progetti

I progetti presentati dalle associazioni del terzo settore per animare la primavera e l’estate di Modena, usufruendo anche dei contributi economici previsti dal bando comunale scaduto pochi giorni fa, sono al centro delle sedute di Consigli dei Quartieri 2, 3 e 4 in programma nei prossimi giorni. Nelle tre assemblee territoriali c’è infatti all’ordine del giorno la valutazione delle rassegne proposte dalle associazioni, per le quali l’Amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 75mila euro, che si dovranno sviluppare in città dall’1 giugno al 31 ottobre.

In particolare, il Consiglio del Q3 è convocato per domani, lunedì 8 maggio, alle ore 20.30, nella sala consiliare di via Padova. Gli altri due Consigli di Quartiere si riuniscono giovedì 11, alle 20.45: il Q2 nella sala di largo Pucci 7; il Q4 nella sala di via Newton 150B.

Inoltre, nel programma della seduta del Quartiere 4 sono previsti anche gli approfondimenti su un permesso di costruire convenzionato per la trasformazione urbanistico - edilizia di un’area e sulla richiesta di patrocinio per un’iniziativa organizzata dall’associazione Salotto Magico.

