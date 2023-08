Animazione sociale contro isolamento e comportamenti a rischio: coinvolti 150 giovani

Venti iniziative condotte su tutto il territorio comunale, principalmente in orario pomeridiano e serale che hanno coinvolto, finora, 150 ragazzi. L’attività di animazione sociale dell’Amministrazione comunale di Formigine si pone come obiettivo quello di promuovere le risorse e le competenze individuali degli adolescenti. Un percorso portato avanti da educatori che si attivano nella realizzazione di interventi di animazione ma anche di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione dei comportamenti a rischio intercettando i ragazzi nei luoghi che frequentano abitualmente, come parchi, bar e piazze. Da una parte si tratta di arginare i comportamenti negativi portati avanti da alcuni gruppi di adolescenti, senza chiaramente volersi sostituire al lavoro delle forze dell’ordine, dall’altra avviare un dialogo finalizzato al confronto su bisogni e necessità. Il riscontro è oltremodo positivo, dal momento che i numeri realtivi alle attività di animazione sono in crescita e le criticità, fa sapere l’Amministrazione, "riguardano situazioni circoscritte". Quindi, più facilmente intercettabili ed in un certo senso gestibili. "Il tema degli adolescenti – dichiara il sindaco Maria Costi – contiene al suo interno tantissime sfaccettature e va affrontato con particolare attenzione. La pandemia e l’isolamento che ne è conseguito hanno reso chiara la necessità di dedicarci ai giovani dando loro spazi in cui possano esprimersi. Luoghi e opportunità di aggregazione che li facciano sentire liberi e compresi". In questi anni sono state diverse le iniziative frutto di questo percorso partecipato, da tornei sportivi all’open day della sala prove del parco della Resistenza fino al recente progetto ‘Corlo al centro’ finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e al restyling, già in agenda, della Casa del Custode di Villa Gandini. "Sappiamo che anche il nostro territorio è interessato da episodi che vedono protagonisti gruppi di ragazzi che adottano comportamenti a rischio.

Atteggiamenti sicuramente da condannare, ricordando però che si tratta di situazioni circoscritte e che dobbiamo e possiamo recuperare ponendo in essere azioni di intermediazione sociale e di educativa di strada".