Anmil, Marina Beneventi Merini è il nuovo presidente

Il Consiglio Territoriale della sede Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) di Modena ha eletto nuovo presidente territoriale Marina Beneventi Merini in sostituzione del presidente uscente Antonio Masella, componente del comitato esecutivo Anmil. La neopresidente milita nelle file dell’associazione dal 2012: prima come volontaria e in seguito come componente del consiglio territoriale. Vittima nel 1988 di un incidente in itinere occorso nel tragitto che separava la sua abitazione dall’azienda nella quale svolgeva un apprendistato come elettromeccanica, ha continuato a lavorare come operaia metalmeccanica per 14 anni nonostante la disabilità. Trasferitasi dal territorio reggiano a quello modenese, ha sempre gravitato nel mondo del volontariato e dell’associazionismo; questo fa sì che conosca il mondo del Terzo Settore che si aggiunge a quello del mondo operaio, vissuto attraverso uno sguardo al femminile. L’Associazione, ed in particolare il consiglio territoriale di Modena, salutano con entusiasmo l’inizio di questa nuova presidenza.