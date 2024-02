Anna Bolena, quando l’amore cambia la Storia: "La fragilità della regina ricorda Lady Diana"

Anna Bolena è nel suo cuore fin dagli esordi del suo percorso artistico: "Era il 1992 e proprio con un’aria da quest’opera vinsi il concorso Pavarotti a Philadelphia – ricorda con affetto Carmela Remigio, soprano di eccelsa carriera internazionale –. Già allora Luciano Pavarotti mi disse che questo repertorio sarebbe stato molto congeniale a me e alla mia vocalità: ‘Adesso sei troppo giovane e nessuno ti chiederà di eseguirlo, ma lo ritroverai’. E aveva visto giusto. Quando nel 2015 ho interpretato Anna al teatro Donizetti di Bergamo, è arrivato anche il premio Abbiati". Raffinata interprete del belcanto, acclamata nei ruoli mozartiani, in questo allestimento del capolavoro di Donizetti Carmela Remigio è una regina afflitta e schiacciata dal peso della morte, "che sa andare verso il patibolo con il perdono sulle labbra".

Signora Remigio, Anna Bolena ci offre una grande testimonianza?

"Sì, e ci dà una grande lezione anche per i nostri tempi: la forza del perdono e della fragilità che sono più potenti della guerra. Anna Bolena incarna la grandezza di una regina che sa perdonare, ed è un esempio per tutti: pensi a come potrebbe essere il mondo se tutti i grandi sapessero perdonare".

Una regina che sente il peso del suo ruolo e del suo destino?

"Così schiacciata dalle voci e dal futuro incerto, a tratti Anna Bolena mi ricorda Lady Diana. Una donna di enorme dignità e di pari grandezza".

Dal punto di vista vocale, è un ruolo impegnativo...

"È un bellissimo viaggio nella vocalità sopranile. In questa versione, il maestro Diego Fasolis, che arriva dal repertorio barocco, ne dà una lettura fedele all’originale. Grazie agli strumenti d’epoca, l’opera offre una timbrica molto avvolgente all’ascolto, sicuramente vicina all’impressione sonora che potevano avere gli spettatori dell’Ottocento. E altrettanto avvolgente è la regia di Carmelo Rifici, con le stanze claustrofobiche entro cui si muove la povera regina".

Tornare a Modena per lei ha un significato speciale...

"Già, perché tappe fondamentali della mia vita artistica sono state legate a Modena e ai grandi modenesi. Il maestro Leone Magiera ha accompagnato la mia formazione con una dedizione e una profondità di cui gli sarò sempre grata: il suo insegnamento è stato a tutto tondo, abbracciando la vocalità, l’interpretazione ma anche lo stile di vita. Uno straordinario Maestro".

E Pavarotti?

"Con lui ho condiviso il palco per ben settanta concerti, anche quelli del suo ‘Farewell Tour’ in giro per il mondo. Da lui ho ricevuto lezioni di canto e di vita, mi ha abbracciato con i suoi consigli, non solo sulla carriera. Conservo il ricordo dell’artista e della persona che era in grado di dialogare con una giovane cantante, di darle fiducia e di aiutarla con i suoi suggerimenti. Resterà sempre un grandissimo".

Lo scorso settembre a Bergamo l’abbiamo applaudita anche in "Raffa in the sky", l’opera lirica dedicata a Raffaella Carrà. Che esperienza è stata?

"Una produzione molto coraggiosa capace di descrivere anche l’attualità e la contemporaneità. Sono sempre stata sostenitrice di progetti anche nuovi, che riescano a comunicare qualcosa di diverso, e per questo a volte mi sono sentita una ‘sessantottina del teatro’, in prima linea a combattere per una visione più moderna".

E quali saranno i suoi prossimi progetti?

"Ritroverò Donna Elvira nel ‘Don Giovanni’ alla Fenice di Venezia, poi in autunno a Jesi e a Piacenza mi attende un debutto importante nella ‘Vestale’ di Spontini, a 250 anni dalla nascita del compositore: per me un’altra grande sfida e il confronto con un musicista che a fine ‘700 già aveva immaginato il futuro".